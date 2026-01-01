"הלוואי שיכולתי לנעול את לאמין ימאל בחדר שלו"

סקאלוני על גמר המונדיאל: "כל דבר בספרד מדאיג אותי, מנתחים אותם זמן ארוך". השוער מרטינס: "האצבע שלי עדיין כואבת בכל יום". וגם: העקיצה למבקרים

נבחרת ארגנטינה ממשיכה בהכנות לקראת גמר מונדיאל 2026 מול ספרד, כשמאמן האלביסלסטה ליונל סקאלוני והשוער אמיליאנו "דיבו" מרטינס התייצבו למסיבת העיתונאים והתייחסו ליריבה, לליאו מסי ולמעמד הגדול. סקאלוני הודה כי ספרד מעוררת בו לא מעט דאגה, החמיא ללאמין ימאל ואף התבדח על הדרך היחידה לעצור אותו.

"כל דבר בספרד מדאיג אותי"

"כשאני רואה את האוטובוס של ספרד יוצא מהמלון, זה כבר מדאיג אותי", אמר סקאלוני בחיוך. "כל דבר בהם מדאיג אותי. ננסה לעצור אותם". על לאמין ימאל הוסיף המאמן: "איך עוצרים את לאמין? הלוואי שהיינו יכולים לנעול אותו בחדר שלו. הוא מדהים, אוצר אמיתי. הוא עדיין כל כך צעיר ויש לו עוד כל כך הרבה לתת. הוא כבר עשה כל כך הרבה עבור ספרד, אנחנו רק מקווים שלא יעשה את זה גם ביום ראשון. כמו מסי, גם אותו קשה מאוד לעצור".

סקאלוני הסביר כי ארגנטינה מכירה היטב את היריבה: "אנחנו מנתחים את ספרד כבר תקופה ארוכה. למעשה, לא ניתחנו אותה יותר מכל יריבה אחרת. עוד מדצמבר התחלנו ללמוד את כל הנבחרות שהיו יכולות להגיע לשלבים האלה. אנחנו יודעים איך ספרד משחקת וכולם מכירים את החוזקות שלה. ננסה לצמצם את ההשפעה שלהן, אבל גם לכפות את סגנון המשחק שלנו ולנצל את המקומות שבהם אנחנו חושבים שאפשר לפגוע בה".

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

המאמן התייחס גם להכנות לגמר: "אנחנו מתכוננים בדיוק כמו תמיד. רוצים לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, לנתח את היריבה ולהגיע בשיא היכולת. אנחנו לא נותנים לעובדה שזה גמר מונדיאל להיכנס לנו לראש".

על מצבה של הנבחרת אמר: "המחצית השנייה מול אנגליה הייתה מצוינת. אנחנו במצב טוב, אבל תמיד אפשר להשתפר. שיחקנו מול יריבה נהדרת, ולכן העובדה שהגענו עד לכאן מרשימה אפילו יותר".

סקאלוני סיפר גם על יחסיו עם מאמן ספרד לואיס דה לה פואנטה: "הוא מכיר אותי באופן אישי, אנחנו חברים. אנחנו יודעים איך הקבוצה שלו משחקת והם יודעים איך אנחנו משחקים. יש בינינו הרבה קווי דמיון".

בהמשך התייחס לדבריו של ליאו מסי, שאמר לו כי הנבחרת הנוכחית היא "היסטוריה טהורה": "מסי אמר לי 'אנחנו היסטוריה טהורה', אבל מי שבאמת היסטוריה הוא הוא. הוא אגדה. זה ממלא אותי בגאווה שהכדורגלן הגדול ביותר שהעולם ראה חושב כך על הקבוצה שלנו".

ליאו מסי וליאונל סקאלוני (רויטרס)

כשנשאל האם זה יהיה משחקו האחרון של מסי במונדיאל, השיב: "אני לא יודע... אין לי מושג. הוא אף פעם לא מפסיק להפתיע אותנו. לא דיברתי איתו על זה".

גם אמיליאנו מרטינס שידר ביטחון לקראת הגמר: "אני מרגיש רגוע מאוד. שוער הוא הרבה יותר מהצלות. זה גם המסר לפני המשחק, היציאות לכדורים והיכולת להשרות רוגע על כל הקבוצה". השוער חשף כי הוא עדיין מתמודד עם פציעה ביד: "האצבע שלי עדיין כואבת בכל יום. כל המומחים באנגליה ובארצות הברית המליצו לי לעבור ניתוח, אבל בחרתי שלא לעשות זאת. אפילו לא יכולתי להתאמן עם הקבוצה בשלב הראשון של הטורניר, אבל מאז המוקדמות אני מרגיש טוב יותר".

על ספרד אמר: "זו נבחרת נהדרת. אני רואה הרבה את הליגה הספרדית. זה לא רק לאמין ימאל - יש להם קבוצה מצוינת ומאמן מצוין. הם הגיעו לגמר בזכות. גם לנו יש את החוזקות שלנו, ואני מקווה שזה יהיה משחק שהאוהדים יזכרו במשך שנים".

אנתוני גורדון מכניע את אמיליאנו מרטינס (רויטרס)

מרטינס חזר גם לגמר המונדיאל הקודם מול צרפת: "בסופו של דבר ספגתי שלושה שערים, ובדרך כלל כששוער סופג שלושה שערים בגמר מונדיאל הוא מקבל ביקורת ולא מחמאות. אבל הייתי צריך לבצע רק הצלה אחת, בדקה ה-123. לפעמים אתה עוצר את הכדור ולפעמים הוא נכנס. מה שלא יקרה, אני תמיד נשאר אותו דיבו. לחץ לא משפיע עליי. אני פשוט שם את הכפפות ואומר לעצמי שיש לי סיכוי גדול יותר לעצור את הכדור מאשר לא לעצור אותו. זו התחושה שלי, בין אם זה משחק ידידות ובין אם זה גמר מונדיאל".

לסיום התייחס לטענות שלפיהן הדרך של ארגנטינה לגמר הייתה נוחה: "אנשים אומרים שהייתה לנו דרך קלה לגמר? אנחנו לא בחרנו את היריבות שלנו. כל המשחקים היו קשים. צריך פשוט לשחק ולהסתגל למה שמגיע".