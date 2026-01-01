מסי: מקווה שללאמין ימאל וספרד לא יהיה יום טוב

הפרעוש דיבר לפני גמר המונדיאל, התייחס לתמונה מלפני 2 עשורים ("החיים מלאים בהפתעות") וכמובן למשחק: "אף פעם לא חושבים על הלחץ, עבורנו זה טבעי"

ליאו מסי התייחס לראשונה לגמר מונדיאל 2026, בו תפגוש ארגנטינה את ספרד בניו יורק/ניו ג'רזי, במהלך אירוע מיוחד בו השתתף יחד עם מאמן הנבחרת ליונל סקאלוני והשוער אמיליאנו מרטינס. קפטן אלופת העולם דיבר על הדרך שבה הוא והנבחרת מתמודדים עם גודל המעמד, חזר לילדותו בשכונה, התייחס לתמונה המפורסמת שלו עם לאמין ימאל כשהיה תינוק ואף שלח מסר לכוכב הספרדי הצעיר לקראת הקרב הגדול על גביע העולם.

"גדלנו כשאנחנו משחקים כדורגל עם הרבה תשוקה, תמיד עם רצון לשחק, ליהנות ולהעביר את הזמן בכיף, לא משנה איפה היינו", פתח מסי. "בין אם זה היה בבית הספר, ברחוב או בקבוצה, כי כולנו התחלנו בקבוצת שכונה כשהיינו ילדים".

"למדתי שמפסידים יותר מאשר מנצחים"

בהמשך התייחס ללחץ שמלווה משחק בסדר גודל כזה: "אני חושב שאנחנו אף פעם לא חושבים על הלחץ. אנחנו לוקחים את זה כדבר טבעי, לשחק וליהנות. אנחנו קבוצה תחרותית, אנחנו אוהבים לנצח, אבל זה ספורט קבוצתי, גם היריבה משחקת ואי אפשר תמיד לנצח".

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מסי הוסיף: "כשהייתי ילד למדתי שמפסידים יותר מאשר מנצחים, וזה גרם לי לצמוח גם כאדם וגם כשחקן". הפרעוש נשאל גם על התמונה האייקונית שלו עם לאמין ימאל כשהספרדי היה תינוק, וכיום השניים צפויים להיפגש זה מול זה בגמר המונדיאל.

"לאמין הוא שחקן פנטסטי, שאני עוקב אחריו מקרוב כי הוא משחק במועדון שאני אוהב ותמיד מאחל לו את הטוב ביותר", אמר מסי. "הוא כבר בגיל 19 אייקון עולמי, עם כל הקריירה לפניו. יש לו הזדמנות גדולה להשיג משהו היסטורי, ואנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לוודא שזה לא יקרה הפעם. אני מאחל לו את כל הטוב; בכנות, התמונה הזו פשוט מטורפת, כי אלה החיים".

מסי המשיך: "צילמתי אותו כשהוא היה תינוק, ועכשיו לפגוש אותו בגמר גביע העולם זה פשוט מטורף. אבל הוא אחד השחקנים הטובים בעולם כיום. אני מאחל לו את כל ההצלחה, כי מה שטוב עבורו טוב גם לברצלונה. אנחנו כמובן ננסה לשחק משחק טוב כדי שהוא לא יהיה במיטבו, למרות שזה קשה, אבל ננסה".

מסי ולאמין ימאל (אינסטגרם)

לסיום התייחס גם ליריבה: "לו, כמו גם לספרד, יש שחקנים נהדרים וסגנון משחק מצוין. גם לנו יש את החוזקות שלנו".

גם מאמן ארגנטינה, ליונל סקאלוני, השתתף באירוע וסיפר כי אחת הסיבות המרכזיות להגעתו הייתה נוכחותו של מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה. "אני לא אספר לכם מה אמרתי לו, כי זו הייתה סיטואציה סוריאליסטית", אמר סקאלוני. "באתי כי הוא היה שם, זו הסיבה שהגעתי. אמרתי ללואיס: 'אני כאן בשבילך', ועוד כמה דברים שאני מעדיף שלא תדעו. נפגשנו אחרי הרבה זמן באירוע, אתם יודעים שאני מאוד מעריך אותו".