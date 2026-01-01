90 דקות לאבו פאני, הכוכב האדום הביסה בליגה

אקס מכבי חיפה פתח בהרכב והשלים משחק מלא בניצחון 0:5 של קבוצתו על מצ'ווה במחזור הפתיחה של הליגה הסרבית. לויזו פתח גם הוא אך הוחלף בדקה ה-63