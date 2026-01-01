90 דקות לאבו פאני, הכוכב האדום הביסה בליגה

אקס מכבי חיפה פתח בהרכב והשלים משחק מלא בניצחון 0:5 של קבוצתו על מצ'ווה במחזור הפתיחה של הליגה הסרבית. לויזו פתח גם הוא אך הוחלף בדקה ה-63
הכוכב האדום בלגרד התחילה היום (שישי) את עונת 2026/27 בליגה הסרבית הבכירה, וכבר במחזור הראשון היא סיפקה הצהרת כוונות להמשך העונה כאשר הביסה 0:5 את מצ'ווה. בשורות הקבוצה משחקים שני שחקנים המוכרים מאוד לקהל הכדורגל הישראלי, מוחמד אבו פאני ולויזוס לויזו.
הראשון, שעבר בין היתר במכבי חיפה, השלים 90 דקות וסייע לחבריו להבטיח את שלוש הנקודות הראשונות שלהם העונה. לעומתו, הקפריסאי שכיכב במדי הפועל תל אביב עד לא מזמן פתח בהרכב, אך בדקה ה-63 הוא הוחלף וראה את קבוצתו מנצחת מהספסל.
כעת, שני השחקנים הקשורים לכדורגל הישראלי יקוו להמשיך להציג יכולת טובה בקבוצתם החדשה במטרה לזכות בתארים מקומיים ולשחק כדורגל אירופי ברמה גבוהה.