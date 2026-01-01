איפה מסי ופלה? דירוג 10 גמרי המונדיאל הגדולים

לקראת הרגע שבו העולם יעצור את נשימתו, באירופה דירגו והתחשבו באיכות הכדורגל, הדרמה, המשמעות ההיסטורית והמורשת שהותיר כל משחק. מי במקום ה-1?

גמר המונדיאל הוא הפסגה של הכדורגל העולמי. פעם בארבע שנים שתי נבחרות בלבד זוכות להגיע לרגע הגדול ביותר בענף, וכמעט כל גמר נכנס בדרך כזו או אחרת לדפי ההיסטוריה. אבל מה הופך גמר לגדול באמת? מספר השערים, הדרמה, הכוכבים, או הסיפור שנשאר לדורות?

ב-BBC ניסו לענות בדיוק על השאלה הזו, ודירגו את עשרת משחקי הגמר הגדולים בתולדות גביע העולם, תוך התחשבות באיכות הכדורגל, הדרמה, המשמעות ההיסטורית והמורשת שהותיר כל משחק.

המקום ה-10 עד השישי: גאולה, ניסים ומהפכים

10. ברזיל 0:2 גרמניה (2002)

אמנם לא מדובר בגמר הדרמטי ביותר, אך הוא סימל את הקאמבק המושלם של רונאלדו. ארבע שנים אחרי הטראומה בגמר מול צרפת ופציעות שכמעט סיימו את הקריירה שלו, "פנומנו" כבש צמד מול גרמניה והחזיר את ברזיל לפסגת העולם.

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

9. איטליה 1:1 צרפת (3:5 בפנדלים, 2006)

אחד הרגעים הזכורים ביותר בתולדות הכדורגל. זינדין זידאן כבש בפנדל "פרננקה", אך בהמשך נגח בחזהו של מרקו מטראצי והורחק במשחק האחרון בקריירה שלו. איטליה ניצחה בדו-קרב הפנדלים וזכתה בגביע.

זינדין זידאן ומרקו מטראצי (רויטרס)

8. מערב גרמניה 1:2 הולנד (1974)

יוהאן קרויף וה"טוטאל פוטבול" הגיעו כפייבוריטים ברורים, ואף עלו ליתרון עוד לפני שמערב גרמניה נגעה בכדור. אלא שהמארחת הפכה את התוצאה בדרך לאחת ההפתעות הגדולות בגמרי המונדיאל.

7. מערב גרמניה 2:3 הונגריה (1954)

"נבחרת הפלא" של הונגריה, שלא הפסידה במשך יותר מחמש שנים והביסה את הגרמנים 3:8 בשלב הבתים, כבר הוליכה 0:2 בגמר. אלא שמערב גרמניה חזרה וניצחה במשחק שנכנס להיסטוריה כ"נס של ברן".

6. ארגנטינה 2:3 מערב גרמניה (1986)

זה היה המונדיאל של דייגו מראדונה. ארגנטינה כבר איבדה יתרון של שני שערים, אך שש דקות לסיום סיפק הקפטן מסירת אומן לחורחה בורוצ'אגה, שכבש את שער הניצחון והכתיר את "אל דייגו" כמלך הכדורגל.

מראדונה וגביע העולם הבלתי נשכח (Action Images / Juha Tamminen)

החמישייה הגדולה: זידאן, פלה, מסי ואנגליה

5. צרפת 0:3 ברזיל (1998)

צרפת זכתה לראשונה בגביע העולם לעיני הקהל הביתי, כשזינדין זידאן כבש צמד. המשחק זכור גם בשל מצבו הבריאותי המסתורי של רונאלדו שעות לפני השריקה, כאשר הברזילאי אמנם פתח בהרכב אך היה רחוק משיאו.

4. ברזיל 2:5 שבדיה (1958)

זה היה הערב שבו העולם הכיר באמת את פלה. בגיל 17 בלבד כבש החלוץ שני שערים בגמר, כולל אחד מהיפים שנראו במעמד הזה, והוביל את ברזיל לזכייה הראשונה בתולדותיה. עד היום מדובר בגמר עתיר השערים ביותר אי פעם.

3. אנגליה 2:4 מערב גרמניה (לאחר הארכה, 1966)

הגמר היחיד שבו אנגליה הניפה את הגביע. ג'ף הרסט הפך לשחקן היחיד אי פעם שכבש שלושער בגמר מונדיאל, כולל השער השנוי במחלוקת שפגע במשקוף ונחת על הקו. הקריינות המפורסמת של "They're on the pitch..." הפכה לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה.

2. ארגנטינה 3:3 צרפת (2:4 בפנדלים, 2022)

אחד ממשחקי הכדורגל הגדולים שנראו. ליאו מסי היה בדרך להגשמת החלום, צרפת חזרה מפיגור 2:0 בזכות צמד בזק של קיליאן אמבפה, מסי שוב העלה את ארגנטינה ליתרון, אמבפה השלים שלושער והמשחק הלך לפנדלים. אמיליאנו מרטינס סיפק הצלות ענק, ומסי זכה סוף סוף בגביע העולם שכל כך חיכה לו.

קיליאן אמבפה וליאו מסי (רויטרס)

המקום הראשון: ברזיל 1970 – הפסגה של הכדורגל

בפסגת הדירוג ניצב גמר מונדיאל 1970, שבו ברזיל הביסה 1:4 את איטליה באצטדיון האצטקה במקסיקו. עבור רבים, מדובר בנבחרת הגדולה ביותר שנראתה אי פעם, עם פלה, ז'אירזיניו, ריבלינו וטוסטאו בשיאם.

פלה כבש את הראשון בנגיחה אופיינית, וברזיל פשוט שטפה את המגרש במחצית השנייה. השער הרביעי, אותו סיים קרלוס אלברטו אחרי מהלך קבוצתי מופלא, נחשב עד היום לאחד השערים היפים ביותר שנכבשו בגמר מונדיאל. יותר מחמישה עשורים חלפו מאז, אך בעיני רבים, ובדירוג של ה-BBC, אף גמר עדיין לא הצליח להתעלות על ההצגה המושלמת של ברזיל באותו אחר צהריים בלתי נשכח במקסיקו.