קונאטה: אף אחד מאיתנו לא רוצה לשחק מול אנגליה

בלם הרכש של ריאל מדריד התייחס למפגש על המקום ה-3 במונדיאל: "רצינו להיות בגמר, אבל אין לנו ברירה. טוכל צודק. כואב להפסיד לספרד 3 פעמים ברצף"

נבחרת צרפת עדיין מתקשה להתאושש מההפסד לספרד בחצי גמר מונדיאל 2026, ובמסיבת העיתונאים לקראת המשחק על המקום השלישי מול אנגליה הודה הבלם איברהימה קונאטה כי המוטיבציה של השחקנים רחוקה מלהיות בשיאה. לצד זאת, הוא החמיא ליריבה שהדיחה את הטריקולור, נפרד מדידייה דשאן והבהיר כי למרות האכזבה, הנבחרת תעשה את המקסימום במשחק האחרון שלה בטורניר.

"רצינו להיות בגמר, אבל אין לנו ברירה"

"כמובן שאף אחד לא רוצה לשחק במשחק הזה", אמר קונאטה בכנות. "ראיתי שגם תומאס טוכל אמר שאף אחד לא רוצה לשחק על המקום השלישי, והוא צודק. כולנו רצינו להיות בגמר, לא כאן. אבל אין לנו ברירה".

רוב מסיבת העיתונאים עסקה דווקא בהדחה הכואבת מול ספרד ובסיכום הטורניר של צרפת. הבלם הודה בעליונות של היריבה: "הגענו עם הרבה מוטיבציה, אבל פשוט לא הצלחנו. ספרד הייתה טובה יותר".

קונאטה אף התייחס לכך שמדובר כבר בהפסד שלישי ברציפות של צרפת לספרד בחצי גמר של טורניר רשמי, אחרי יורו 2024 וליגת האומות: "שלושה הפסדים רצופים לספרד, זה כואב. להפסיד להם זה לא דבר של מה בכך, הם אלופי אירופה. עכשיו אנחנו צריכים להרים את הראש ולהמשיך".

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

למרות המחמאות, הוא טען כי דווקא ספרד שזכתה ביורו הייתה חזקה יותר מזו שפגשה את צרפת במונדיאל: "אותה ספרד הייתה אפילו טובה יותר. לאמין ימאל היה אז ב-100 אחוז, גם ניקו וויליאמס היה ב-100 אחוז. השבוע שיחקנו נגדם רע, אני לא אכחיש את זה, אבל לאמין ימאל לא היה בשיאו".

הבלם גם הקדיש מילים חמות למאמן היוצא דידייה דשאן, שיעזוב את הנבחרת לאחר הטורניר: "אסור לנו לשכוח את כל הרגעים המאושרים שהוא העניק לנו בעשור האחרון. הוא השאיר חותם עצום על הנבחרת, ואנחנו רוצים להודות לו על כל מה שעשה עבור צרפת".