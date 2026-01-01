דיווח: קבוצה רוסית מעוניינת בבאסם זערורה

רודינה מוסקבה מגלה עניין בקשר מכבי נתניה, שהרשים בעונה החולפת עם 10 שערים ושיחק בנבחרת הצעירה, ועשויה לנסות לצרפו במהלך חלון ההעברות הנוכחי

לפי דיווח ברוסיה, רודינה מוסקבה מגלה עניין בקשר מכבי נתניה, באסם זערורה, ועשויה לנסות לצרפו במהלך חלון ההעברות הנוכחי.

על פי הפרסום, שוויו של הקשר בן ה-23 מוערך בכ-350 אלף אירו באתר Transfermarkt, כאשר חוזהו במכבי נתניה תקף עד קיץ 2027, כך שכל מעבר ידרוש את הסכמת המועדון.

עונה מצוינת במדי מכבי נתניה

זערורה רשם עונה מרשימה במדי נתניה, כאשר שותף ב-24 משחקים בכל המסגרות והבקיע עשרה שערים. בנוסף, בעבר ערך שלוש הופעות במדי הנבחרת הצעירה של ישראל.

בשלב זה מדובר בהתעניינות בלבד, אך לפי הדיווח ברוסיה, רודינה מוסקבה סימנה את זערורה כאחד המועמדים לחיזוק מרכז השדה לקראת העונה הקרובה.