"אם אני חשוד, קורא למשטרת ישראל לעצור אותי"

בעלי בית"ר ברק אברמוב בראיון ל-N12 אחרי התקיפה על סניפי ג'פניקה שבבעלותו: "המשטרה נותנת לנו גיבוי מלא". וגם: יחסיו עם משפחות מוסלי וג'רושי

ברק אברמוב, בעלי בית"ר ירושלים ורשת ג'פניקה, שבר את השתיקה בראיון ל-N12 והתייחס לראשונה לגל תקיפות סניפי הרשת שבבעלותו, שכלל אירועי ירי והשלכת רימונים לעבר מספר סניפים באזור המרכז. אברמוב סיפר על התחושות הקשות בעקבות האירועים.

אברמוב אמר: “לפני מה שלומי, אני רוצה להבהיר משהו אחד. אני מבהיר שבחרתי שאתה (חיים אתגר) תראיין אותי, כי לא רציתי שאני מקבל ראיון מגוף תקשורת אחר שהוא מלטף. בכוונה בחרתי בך כי אתה איש של אמת שלא מחפש רק כותרות”.

כמה סניפים שלך היו תחת מתקפה?

”לידיעתי תשעה”.

בטוח לאכול אצלך?

”בטוח ביותר, המשטרה נותנת לנו גיבוי מלא ושמה ניידות מחוץ לסניפים”.

ג'- פאניקה: מה קורה ברשת של ברק אברמוב?

מה קרה?

”אני גם שואל את עצמי, אין לי תשובה חד משמעית. גם השערות שיש לי אני לא יכול לומר בוודאות. זה מאוד עצוב ומקווה שזה יהיה מאחוריי במהרה”.

זה קורה לכאורה בגלל הקרבה למשפחת ג’רושי. עכשיו שינית את האוריינטציה והמסעדות שלך נפגעות.

”אתה טועה ומטעה את הציבור ואני פה לדייק ולהביא את האמת. אני לא הייתי קשור לעולם למשפחת מוסלי וג’רושי. יש לי היכרות שטחית עם משפחת מוסלי, לפני כעשור רכשתי את בני יהודה, שם הכרתי אותם כאוהדי הקבוצה. כיבדתי אותם, הכרתי את המשפחה והייתי באירוע משפחתי שלהם, עכשיו הקשר הוא שלום שלום”.

מתי שוחחת איתם לאחרונה?

”לא בשנים האחרונות, יש היכרות ויש חברות”.

מהחשדות עולה שיש כעס מהם כלפיך.

”לא היה לי קשר, גם לא חברי, יש לי 10 חברים, יש לי קשר של היכרות, אני אדם מוכר ומחובר כבעלים של המועדון הגדול בארץ. הייתי פעם אחת באירוע שלהם, האבא בעיקר היה מגיע, האחים פחות, אני כבר לא בבני יהודה”.

מתי בפעם האחרונה שוחחת עם מישהו ממשפחת ג’רושי?

”בעונת הכדורגל הקודמת בקשר לכרטיסים. בוא נלך להתחלה, יש לי חבר ילדות, הגעתי אליו למשרד, אותו אדם, ירון גיגי הכיר בינינו, התחלנו לדבר, היה שיח נחמד, הבנתי מי האיש, אנחנו לא חברים ולא שום דבר אחר, נטו לבד אחד את השני, אחרי זה הוא התקשר לירון גיגי וביקש שני כרטיסים. נתתי לו כרטיסים, פעם אחת דרך ירון ופעם אחת ישירות. מאות כרטיסים מבקשים ממני, אני נעתר למי שאני יכול. לא עשיתי איתו משהו עסקי או פשע”.

ברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

“אם אני חשוד בקשר למשפחת פשע, קורא למשטרה לעצור אותי”

משפחת מוסלי פירשה את זה אחרת?

”אני בעצמי לא יודע מאיפה נובעת המתקפה והאיומים. אומרים בטח בבית שאני מיתמם, אבל אם משטרת ישראל חושבת או יודעת או חושדת שיש לי קשר עסקי עם משפחת ג’רושי או מוסלי, אני קורא לה לבוא ולעצור אותי לחקירה, ולהגיד לי ‘אדוני, אתה חשוד באחת, שתיים, שלוש, ארבע’. בעבר לפני שמונה שנים עשו את זה. בפועל מה שקורה זה שבשיחה שהייתה לי עם המשטרה ובן גביר, נאמר לי במילים ברורות שהם מודעים לזה שאין לי קשר עם המשפחה או עם כל משפחה אחרת, ושהעסקים שלי לגיטימיים, אם נציגים מהמשטרה שואלים איך יכולים לעזור לי, וביקשו רשימה של כל הסניפים והכתובות ואנשי הקשר...”

באחד מהסניפים משפחת ג’רושי שותף?

”אם יש לי קשר עסקי למישהו מהם או לכל משפחה אחרת, אני קורא למשטרה לעצור אותי. לא עושים את זה, מגנים עליי. במלחמת הכנופיות האחרונה נזרקו רימוני הלם בשוק הסיטונאי, ברשת ג’פניקה לא רק שאין צו סגירה, היא בהגנה של משטרת ישראל”.

מתי בן גביר התקשר ומדוע?

”בחמישי או בשלישי, הוא רואה שרשת שמשלמת מעל 250 מיליון שקלים מס למדינה נכנסה למשהו על לא עוול”.

אולי זה כי אתה בעלי בית”ר?

”לא חושב, השיחה לא הייתה כי אני בעלי בית”ר. במקום שתגיד כל הכבוד לשר שמגן על איש עסקים שנותן כסף למדינה, אתה מחפש את הפוליטיקה ולהגיד אולי ואולי. לא באתי להיות המגן של השר, באתי להיות אני ולדבר על ג’פניקה. השר דיבר עם המשטרה והנחה אותם, שאלו אותי שאלות וקיבלו תשובות ומאז יש לי שקט”.

"הרשת משלמת 205 מיליון ש"ח מס למדינה". ברק אברמוב (ראובן שוורץ)

אתה אדם שעשה את הונו ב-10 אצבעות, אין לך מושג מי עומד מאחורי זה?

”אין לי חשדות, אני רוצה עובדות, לא גוזר דין לאף אחד”.

בכל החשדות של המשטרה…

”המשטרה עושה את העבודה שלה ומנסה להגיע לחקר האמת, אין לי מילה רעה להגיד, כרגע אין על מי להצביע”.

היה לך קשר עם משפחות פשע אחרות?

”שום קשר עסקי, זה שאני בקשרים וכבוד זה משהו אחר, זה יכול להיות שר בממשלה וזה יכול להיות מישהו שנקרא עבריין, או איש עסקים או שוטף כלים, זה לא משנה”.

או שאתה מיתמם או שאתה קורבן.

”חד משמעית קורבן ואם לא הייתי קורבן לא הייתי יושב פה ולא הייתי אומר למשטרה לעצור אותי. כואב מה שהתקשורת עושה, שיורים ואומים דברים. המשטרה לא הזמינה אותי חוץ מהשיחה הפורמלית עם השר והגורם מהמשטרה, לא היה לי קשר עם המשטרה”.

מה הנזק הפיננסי לג’פניקה?

”יש נזק, מוקדם מדי לאמוד את זה. הרבה מהקהל בא ונותן אהבה לרשת ויושב ואוכל ואני מדגיש יושב”.

"כואב מה שהתקשורת עושה". ברק אברמוב (אורן בן חקון)

לאומי פרטנס שותפה שלך, בכמה?

”20% בשווי של מיליארד שקלים. הייתי שותף עם קשת במשרד שנקרא פולינה, אז גם אתם שותפים עם עבריינים? שמח שהקהל בבית שומע את זה ומבין שאין לכם מה לענות”.

אתה מרגיש בטוח?

”אין לי סיבה שלא, אני לא רוקד וצוהל ברחובות, אבל אני לא יודע מה הבעיה”.

אתה מאובטח?

”לא, יש אבטחה בבניין. אין שום עובדה או שום דבר שיכולים להגיד שאני שותף לגורם עברייני. אני אמשיך לכבד, אבל יש הבדל בין לכבד ללהיות שותף, אם המשטרה חושבת אחרת שתבוא ותעצור אותי, מה יותר יפה מזה”.