"כשיהיה מישהו שיעשה את המספרים שלי, תגיד לי"

אילת ("אנשים הרימו גבה? אני שלם"), ההסבר, הביקורות והאופי ("אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת"). גיל יצחק ללא מעצורים: "אני הטוב אי פעם בלאומית"

עתידו של גיל יצחק, אחד החלוצים הגדולים בכל הזמנים בליגה הלאומית אם לא הגדול שבהם, היה בכותרות בשבועות האחרונים ברחבי כל הליגות מהלאומית ומטה. מי שהיה מלך השערים בעונה שעברה, זכה להצעה חסרת תקדים מבני אילת מליגה ב'.

אנשי העסקים דודו ונטלי ואתורי, ביחד עם המנהל המקצועי קובי רפואה, אחד שכבר היה ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי הן כשחקן והן כמאמן, חיזרו רבות אחר החלוץ במסגרת הפרויקט המיוחד שהם בונים בעיר הדרומית במדינה, כאשר לאחר לבטים רבים, השבוע יצחק חתם במועדון לשלוש שנים.

עם רזומה של חמש שנים כמלך השערים של הליגה הלאומית וכשהוא רחוק 30 שערים מתואר מלך השערים של כל הזמנים בליגה השנייה בטיבה בישראל (כיום הוא מלך השערים הפעיל), יצחק, שזכה ללא מעט הצעות מהלאומית, בחר בקבוצה מליגה ב' ולתת אמון בשלושה.

גיל יצחק (ראובן שוורץ)

לא מעט גבות הורמו, איך יצחק, כמו תמיד בקריירה, לא בדיוק ייחס חשיבות למה שאומרים וביחד עם גידי קאניוק ואופק פישלר, המטרה של הגלאקטיקוס שנבנה בעיר היא ברורה: לטפס לליגה א' עוד העונה. כעת, רגע לאחר שחתם, החלוץ בן ה-33 מדבר לראשונה.

בראיון מיוחד ל-ONE, הוא מסביר מדוע בחר לרדת לליגה ב' ומה הקשר להתנהלות בעלי הקבוצות בליגה הלאומית, למה הוא בטוח שעדיין יוכל לטפס למקום הראשון בטבלת מלכות השערים של הליגה השנייה בכל הזמנים ומה כ"כ שכנע אותו בשיחות שערך עם ראשי המועדון.

עוד מדבר יצחק ללא מעצורים על הסטיגמות שנוצרו, מדוע הישירות שלו היא חלק ממנו ובכל זאת לא עוברת בגרון לחלק מאנשי הכדורגל, העונה בבני יהודה, האופי שפגע בו בתחילת הדרך, ההכנה לכך שקבוצות ינסו לעצור אותו והתוכניות לעתיד.

מספק הסברים להכל. גיל יצחק (עמרי שטיין)

גיל, נתחיל מהסוף: מה הוביל אותך לבחור בבני אילת ולרדת לליגה ב'?

"לא אשקר, ההצעה הייתה מאוד מפתה והאנשים שלקחו את הקבוצה מאוד מצאו חן בעיניי, דודו ונטלי ואתורי. הם באים עם כוונות טובות לבנות פרויקט יפה. וגם קובי (רפואה, המנהל המקצועי) דיבר איתי וסיפר לי מה הולך להיות, שהוא רוצה אותי מאוד. לקח לי קצת זמן לחשוב על זה: בכל זאת זו החלטה לא פשוטה, אבל אני מאוד שלם איתה".

באותו יום שחתמת נפגשת עם עוד קבוצה או שתיים בליגה הלאומית ולא היית מרוצה מההצעה... מה בסוף הכריע?

"מה שסוף הכריע היה שבסוף בסוף יש לי משפחה וילדים וראיתי רק אותם לנגד עיני. אם הגיעה הצעה שאני חושב שהיא טובה לי גם עכשווית וגם עתידית, אז אני הולך עליה".

לא קצת מתסכל לשחק בליגה ב' כשאתה שווה הרבה יותר?

"קודם כל זאת הרגשה שרלוונטית לרוב הקריירה שלי. אבל בוא נגיד את האמת, פה לא מעריכים אף אחד ושוכחים מהר מאוד מהרבה בחינות. פה ייקחו את מי שמרוויח פחות ואם לזר אין מיסים, אז ייקחו אותו לפני ישראלי. ככה עובדת פה קבלת ההחלטות, זו זכותם של בעלי הבית וגם אני קיבלתי את ההחלטה שלי, שמספקת אותי".

קובי רפואה, גיל יצחק ונטלי ואתורי במעמד החתימה (בני אילת)

דיברת על עניין המשכורות. זה מה שמסביר למה לאחרונה לא מעט שחקנים כבר מוותרים על החלום להגיע לליגת העל או צמרת הלאומית ויורדים לליגות הנמוכות בשביל השכר?

"בעלי הקבוצות רואים את הצד שלהם ומבחינתם גם לתת לשחקן 2,000 שקלים שיבוא וישחק. ואם יש שחקנים שאני מכבד אותם מאוד ורוצים להרוויח 10,000 שקלים, אז לא יתנו גם לשחקן יותר טוב 20,000 כי הם יבינו שהם יגיעו איתו או בלעדיו לאותה המטרה. אז השוק יורד וככל שאתה רוצה להרוויח יותר אתה צריך לרדת. זה המצב פה בליגה".

ספר על השבועות האחרונים. שינית את דעתך לא מעט פעמים.

"אלך איתך מההתחלה: בהתחלה היו לי הרבה הצעות בסכומים שלא רציתי. הבנתי שהשוק חלש אז הייתי מוכן להתפשר, אבל יש גבול. הייתי מלך השערים בעונה האחרונה וזה לא שאני לא פוגע. אמרתי לעצמי שאני לא מחפש הערכה או משהו כזה, איפה שמכירים אותי יודעים מה אני שווה. אבל לא מעריכים בכדורגל וזוכרים מה הוא עשה".

"ברור שהמעבר מהליגה הלאומית לליגה ב' הוא מהלך של הרמת גבה, אבל אני בא למקום עם תנאים ומעטפת שהם יותר טובים מרוב הקבוצות בליגה הלאומית. אני לא מדבר דווקא על הפן הכלכלי, אלא גם על התנאים היומיומיים. זו הייתה החלטה לא פשוטה, החלטה שהובילה להתלבטות עם אשתי וההורים שלי. הייתי צריך להעביר את כל המשפחה ולבד לא הייתי עושה את זה. אני לוקח את כל המשפחה לחוויה, שהכותרת שלה היא לעשות הכל כדי שהקבוצה תעלה ליגה".

רוצה לעלות ליגה. גיל יצחק (שחר גרוס)

אתה עובר עם כל המשפחה אז.

"כן, אני החלטתי שאני מעביר את כולם. יש לי גם משפחה באילת שתעזור לי להתאקלם וגם הקבוצה תעשה הכול כדי שארגיש הכי בבית. אני חושב שאנחנו נהנה מכל הפרויקט הזה: גם המשפחה שלי וגם אני".

הייתה גם שיחה מאוד משמעותית בין אשתך שלי לנטלי ואתורי.

"כן, אם להגיד את האמת נטלי ודודי הם אנשים שמדברים איתך בגובה העיניים ונותנים לך הרגשה של משפחה ברמה שאם אצטרך עזרה בבית, היא תבוא ותהיה איתנו. הם אנשים כאלה ואתה מבין שאתה הולך למשהו שאתה יודע שיש לך אמא ואבא במרכאות. אבל שוב, באתי מהיכרות עם קובי רפואה שסיפר לי על הפרויקט ואני אף פעם לא אומר ישר לא. אני תמיד רוצה לשמוע: הם התאהבו בי ובאשתי ובעינינו האנשים מאוד מצאו חן".

איך ההבנה של נטלי? אנחנו לא רואים הרבה נשים בכדורגל מלבד אלונה ברקת וקרן בן נשר.

"גם אלונה למדה עם הזמן ונהייתה מספר אחת. יש לנטלי כוונות אדירות ויש לה חזון מאוד יפה. היא באה באמת כדי לגרום למועדון הזה לצמוח ולעוף קדימה, אפילו במחלקת הנוער. אני מאמין שמה שהיא מבינה עכשיו? עם הזמן היא תהיה הרבה יותר טובה מבחינת ההבנה. היא מבינה כדורגל ויש גם את דודי שהם לא זזים אחד מהשנייה".

גיל יצחק בפעולה (שחר גרוס)

מה החזון של הקבוצה?

"אני יודע שכרגע יש באז ענק בעיר ברמה מטורפת, אני יכול להגיד לך שפתאום כל אחד רוצה להיכנס כספונסר, רוצה להיות חלק מהקבוצה. דודו הוא אחד שאוהב אתגרים ואם היית מציע לו קבוצה אחרת? הוא לא היה לוקח. זה לא שהכדורגל מאוד מעניין אותו, אלא הוא אחד שאוהב אתגרים. הוא ראה באילת אתגר ואני מאמין וגם אעשה הכול כדי לעזור לו כדי שנעלה כמה שיותר ליגות ולהגיע לאן שהוא רוצה בסוף".

לאן הוא רוצה להגיע?

"הוא רוצה להגיע לליגות הבכירות ואני מאמין שהוא יכול לעשות את זה".

פרויקטים כאלה שמתחילים עם לא מעט רעש, יכולים גם להתרסק. היית בפרויקט של אלדד פרי ז"ל, שהתחיל עם הצלחה ורעש ובסוף לא עבד.

"כן, הייתי בפרויקט הקודם אבל לשום דבר אין לך תעודת ביטוח. בסופו של דבר זה תלוי בשחקנים: הוא יכול לתת את התנאים הכי טובים שביכולתו, אבל אנחנו השחקנים צריכים לעמוד במטרות ויש אחריות עלינו. הוא יעשה את הכול כדי שאנחנו השחקנים נצליח ושהמועדון הזה יתרומם. אני מקווה שהדרך תהיה מאוד יציבה ונצליח".

ואם לא תצליחו? כי כבר עלו דיבורים מה יקרה אם לא תעלו ליגה ושהחוזים יבוטלו ושיש סעיפים כאלה.

"מה יהיה? אני לא יכול לדעת. אני לא נכנס לראש של דודו ולא יודע. אנחנו רואים רק את העלייה ולא חושבים על משהו אחר. מה יהיה אם לא או מה יהיה בדרך? אני לא יודע. אנחנו נעשה הכול כדי שזה יקרה".

"רואה רק את העלייה". גיל יצחק בועט פנדל (ראובן שוורץ)

בירידה לליגה ב', הזנחת את החלום שלך להיות מלך השערים של הליגה הלאומית בכל הזמנים.

"אני לא מרים ידיים, לא ירדתי לליגה ב' בגלל שאני לא מספיק טוב. סיימתי כמלך השערים בעונה שעברה ועוד לא שיחקתי חודשיים. אני יורד עם ראש מורם ולא ירדתי בגלל יכולת. אני חושב שמתי שארצה, אוכל לחזור לבמה המרכזית ויכול להיות שזה גם יקרה עם אילת".

"אין ספק ולקחתי את זה בחשבון שאני פוגע לעצמי בסיכויים לשבור את השיא. מאוד רציתי לעשות את זה, אבל כשאתה מסיים כמלך השערים ואתה רואה איך מתנהלים ואיך זה עובד, אז זה קצת מוציא את החשק. אני שלם מאוד עם ההחלטה שלי. אני לא יודע אם יהיה בעשור הבא אחד שיעשה את המספרים שלי בליגה הלאומית. תגיד לי מתי שיהיה".

אפשר לחזור מליגה ב' לרמות הגבוהות? כי כשאתה יורד לליגה כזאת אומרים שזה סיום הקריירה.

"שוב, אם הייתי יורד בגלל היכולת או המספרים, אז הייתי אומר לך שאתה צודק בשאלה. זו החלטה שאנשים מרימים עליה גבה, אבל זו לא החלטה מקצועית שאני לא מתאים. הוכחתי כמה אני מתאים בזה שהייתי מלך השערים. גם עוד שנה אהיה מתאים ואם הייתי ממשיך בליגה הלאומית, אז עוד עונה הייתי מלך השערים".

”בלאומית אין ‘שחקן של עלייה’”

חוסר ההערכה זה משהו שאתה מרגיש שמלווה אותך בקריירה?

"לא. אולי בצעירותי הייתי מחפש אשמים, אבל אני כבר לא במקום שאגיד לך שלא מעריכים אותי או שאני מאשים מישהו. מי ששיחק איתי ואימן אותי יודע את האיכויות שלי ומכיר אותי היטב. מי שלא? נמשיך הלאה".

"לא מחפש אשמים". גיל יצחק ודולב אזולאי עולים לכדור (חגי מיכאלי)

אתה יודע מה אמרו לגביך: המספרים האישיים שלך מצוינים, אבל איכשהו הקבוצות בהן שיחקת לא הצליחו לעלות ליגה.

"שמעתי את המשפט הזה. אבל בוא תלך לכל השנים שהייתי בליגה הלאומית: הייתי רק בקבוצה אחת שעל הנייר הייתה צריכה לעלות ליגה (בני יהודה) וזהו. לא הייתי בקבוצות שאמורות לעלות ליגה ולא עליתי. זה שאני בא לכל קבוצה ומכתירים אותה? יש 16 קבוצות בליגה הלאומית ו-18 מצהירות בתחילת השנה שהן רוצות לעלות".

"אתה פתאום חותם ביפו ונהיית תמונה כאילו מכבי יפו רוצה לעלות ליגה. אבל אם אתה מסתכל על הסגל, זה לא בדיוק ככה. איפה שאני חותם יש זכוכית מגדלת, אבל הקבוצה היחידה שהייתי בה והייתה צריכה לעלות על הנייר היא בני יהודה. כולם יודעים מה קרה באותה עונה, זה לא הלך. את המספרים שלי אני כן נותן, גם את אלו שלידי אני מנסה להפוך ליותר טובים. אבל זה שלא עולים? אני לא משחק טניס".

אז מה הסיבה?

“בליגה הלאומית תמיד יש קבוצה אחת שירדה מליגת העל והיא מעל הליגה מבחינת הניסיון והעוצמה של המועדון והיא עולה מיד. הקבוצה השנייה היא תמיד כזאת שמשתחלת, שהתחבר אליה. הליגה הלאומית מורכבת מלא מעט מזל. אני תמיד טוען שבליגה הלאומית אין שחקן של עלייה ולא מאמן של עלייה. יש שחקן שהוא טוב ואם זה התחבר לקבוצה שלו, אז הכל מעולה".

"בלאומית אין 'שחקן של עלייה'". גיל יצחק (אופיר מגדל)

"קח כדוגמה את מכבי הרצליה של העונה האחרונה: היו שם שחקנים שמרוויחים 7,000 או 8,000 שקלים. אם היית שואל מאמנים בליגה, הם סביר להניח היו אומרים לך שהיו לוקחים את השחקנים הללו במשכורות האלה כשחקני סגל. והשחקנים האלה עשו עונה היסטורית לטעמי וכל הכבוד להם. אז זה אומר שעכשיו מי מהם הוא שחקן של צמרת או עלייה? לא. אם זה מתחבר זה מתחבר וזאת הליגה".

הליגה הלאומית משתפרת או יורדת ברמה מדי שנה?

"יורדת. כי קודם כל יוצרים המון שיתופי פעולה עם מועדונים ולוקחים שחקני נוער שמכריחים שישחקו כביכול בחוזים של דקות והם לא תמיד עדיין בשלים ואני הכי בעד לתת לשחקן הישראלי. הדבר השני, הוא שמביאים לפה זרים שעם כל הכבוד הם לא תמיד אפילו ברמה של ליגה א'. אבל בגלל שההוצאות שלהם נמוכות, אז נותנים להם לשחק ולא לשחקן הישראלי".

"אם אכנס איתך יותר לעומק, בליגה הלאומית עם כל הכבוד לא צריך שלושה זרים או שניים ובונוס. צריך זר אחד וזה גם יותר מדי. בליגת העל אני מבין שרוצים שמונה זרים כי יש קבוצות שמשתתפות באירופה. זה גם לא כזה בסדר, אבל אני זורם. אבל בליגה הלאומית? תן לשחקנים להראות מה הם שווים. אז למה לוקחים את הזרים? כי אין עליהם מסים. לא ראיתי עוד זרים בליגה הלאומית שאתה אומר שהם מעל הרמה. מתוך 40-50 זרים, יש אולי ארבעה זרים טובים".

אתה מרגיש פספוס בקריירה?

"בגדול, בטח שכן. אבל זה גם מושפע מקבלת ההחלטות שלקחתי בדרך וברור שעשיתי טעויות. צריך לזרום ולא להסתכל אחורה, אבל האופי שלי הוביל לפספוס. אם היה לי אופי יותר חזק, הייתי ברמות יותר גבוהות".

אבל אתה כן אחד שהוא חזק באופי.

"אין קשר לבן אדם חזק. זה אופי שהייתי צריך לבנות מגיל קטן. כבר הגעתי לרמות הגבוהות, אבל רציתי שדברים יקרו מהר ולא ידעתי לנשוך שפתיים כשצריך. אז לא תמיד מי שמוכשר וצריך להיות ברמות הגבוהות, בהכרח נמצא שם. אם הייתי עובד על כמה דברים מגיל קטן ברמת האופי והאישיות, הייתי במקום אחר".

"לא ידעתי לנשוף שפתיים כשצריך". גיל יצחק (אופיר מגדל)

אתה ישיר מדי?

"מאוד. אני מושך אש וכל אחד אוהב לעשות נעים באוזן ואני לא אחד כזה. עליי רואים את מה שאני מרגיש ואני אומר את מה שאני מרגיש, כמובן בדרך טובה. אנשים אף פעם לא אוהבים לשמוע את האמת. בוא נגיד שאם אנשים פה היו יותר מבינים כדורגל אז המון שחקנים לא היו מתפספסים".

כבר לא אכפת לך מה אומרים עליך?

"לא, זה כבר לא מעניין אותי. לפעמים אני יושב וחברים אומרים לי שאפתח לראות מה זה אומר ומה זה אומר. לא עולה כסף לאנשים לדבר וזה גם לא מעניין אותם. פתאום מישהו אומר: "הוא לא שחקן של עלייה". אבל קל להם להגיד, כי הם לא היו שחקנים והם בקושי פרשנים. אז אני הפסקתי להתייחס כבר מזמן. יש כאלה שלא יאהבו את התשובות שלי כי הן אמיתיות מדי, אבל אני גם אחיה עם זה בשלום".

מה הביקורת שהכי עצבנה אותך שנאמרה עליך?

"שלאורך השנים נוצרה הסטיגמה שכל קבוצה שהייתי בה לא עלתה ליגה. זה קל להגיד אבל כמו שאמרתי לך, זה לא מעניין אותי. אני אתן את המספרים שלי בכל מקום בו אהיה, בכל עונה מעבר לכך שאני מלך השערים אני מסיים עם 7-9 בישולים. תמיד השחקנים שסביבי פורחים, אני החלוץ הכי מפרגן שיש. אבל בסוף אתה משחק כקבוצה ולפעמים זה לא מספיק לעלייה".

"בגללי? לא. ברור שאם אני המשתכר הכי גבוה בליגה הלאומית ואני מלך השערים מהשחקנים הפעילים, אז הזרקור עליי. אבל אני עושה את המקסימום וברגע שזה לא מספיק ברמה הקבוצתית, זה כבר לא תלוי בי. לדבר תמיד ידברו: גם אם אתן 50 שערים בעונה ימצאו מה להגיד".

"נוצרה סטיגמה עליי". גיל יצחק (חג'אג' רחאל)

אתה החלוץ הכי טוב שהיה בליגה הלאומית אי פעם?

"ללא ספק, בכל הזמנים".

מה לא יודעים עליך?

"שאני מאוד רגיש, שהכדורגל הוא כל החיים שלי גם היום. ברמה שאני לוקח את זה הביתה ומתנהג כמו ילד. אני מקווה להישאר ככה, אני אומר לך בכנות. שזה יישאר בי, שתהיה לי את האהבה למשחק, את האכפתיות וזה לא משנה איפה אשחק וכמה ארוויח. תמיד מה שיעניין אותי הוא המשחק".

"גם כשהגעתי לרמות הגבוהות ולליגת העל וגם בליגה הלאומית, קודם כל היה אכפת לי נטו מהכדורגל. איפה שלא היה לי טוב? לא עניין אותי החוזה שהיה לי. הייתי מראה למי שצריך שלא טוב לי וזה נטו מהאהבה שלי למשחק. הכי אכפת לי בעולם מהקבוצה שאני נמצא בה".

דיברת קודם על בני יהודה. זה איזשהו משהו שעדיין יושב כפספוס מהשנים האחרונות?

"גדלתי בבני יהודה, יש לי פינה מאוד חמה בלב למועדון הזה. עשיתי את סגירת המעגל שלי, ברור שרציתי לעלות ליגה. היו הרבה דברים שמנעו את זה ואני מעדיף שלא להיכנס אליהם. אני מאחל להם בהצלחה, זה מועדון שמאוד יקר לליבי".

"בני יהודה יקרה לי". יצחק (חגי מיכאלי)

ראו את זה בסדרה גם כמה כואב לך ולמה לא הצלחתם.

"ראו בסדרה אולי 5% וגם זה אפילו לא. הכדורגל עבורי הוא כל החיים ועברתי שם דברים שאף שחקן לא היה שורד. הצגתי יכולת טובה, עשיתי את כל מה שאני יכול בתנאים שהיו. זה לא הספיק, אבל אולי גם בלעדיי המצב היה פחות טוב. אבל זו גם היסטוריה בשבילי: אמרתי לך בשאלות הקודמות שאני כבר לא נפגע".

גם שם שיתפת פעולה עם קובי רפואה ובניגוד לשיתוף הפעולה שלכם בשעריים, זה הסתיים פחות טוב. עכשיו זה הזמן להחזיר עטרה ליושנה?

"קודם כל זה לא עבד טוב כי גם אם היית מביא את פפ גוארדיולה זה לא היה עובד באותה עונה. זה נכון שקובי קשוח ולפעמים צועק מתוך האהבה למשחק והרצון להצליח. יש חלק שלא אוהבים את זה וזה גם בסדר, אבל אני מכיר אותו הרבה שנים אחורה והוא אימן אותי גם. כשהוא פנה אליי חשבתי על זה, הוא עשה הכול כדי שאגיע ואני שמח על ההחלטה שלי".

שניכם מאוד ישירים.

"יכול להיות. פה לא אוהבים אנשים ישירים שאומרים את הדברים כמו שהם באמת צריכים להיאמר. אבל אם אני והוא דומים? זו מחמאה".

מה המטרה שלך לעונה הקרובה מבחינת המספרים?

"כשישבתי עם דודו ונטלי, הוא זרק לי איזשהו מספר ואמר שאם אעמוד בו הוא יצ'פר אותי ברמה האישית. אבל אני אומר לך מכל הלב שמעבר למטרה שלי בכל מקום בו אני נמצא להיות מלך השערים, אני באמת באתי לפרויקט הזה בשביל לעלות ליגה. אני רוצה כמובן בכל משחק לתת כמה שיותר גולים וכדי שהקבוצה תעלה ליגה אני גם אצטרך לתת הרבה גולים. אבל מה שבראש סדר העדיפויות שלי הוא שקודם כל הקבוצה תעלה ליגה".

"בראש סדר העדיפויות - עליית ליגה". גיל יצחק במאבק (רועי כפיר)

אתה מדבר על רצון לעלות כמה ליגות. אתה רואה את עצמך אפילו פורש שם אם תגיעו לליגות גבוהות?

"ברור. אם עשיתי חוזה לשלוש שנים ואני בא במטרה לעלות ליגה. אני לא יודע מתי אני אפרוש, אני יכול לשחק עוד כמה שנים טובות כי הייתי מלך השערים של הליגה הלאומית בעונה האחרונה. כל עוד שארגיש טוב, הלוואי שזה יהיה עם אילת".

קבוצות יבואו מוכנות אליך. זו תהיה המטרה של הקבוצות: לעצור את גיל יצחק.

"ברור לי. אבל אני גדלתי בשכונות, במגרשים של בטון ותמיד הייתי הולך לראות משחקים בליגות הנמוכות וזה כיף. אני יודע גם איך אתנהל ואיך הליגה עובדת. זה משחק חזק ואגרסיבי ומגרשים שלחלק מהם אני לא יכול לקרוא מגרשים. אני עוד אופתע, אבל אני צריך להתאים את עצמי לליגה ולא הליגה תתאים את עצמי אליה. למזלי, באילת יש מתקן ברמה של ליגת העל. אחת לשבועיים נשחק במגרשי חוץ שיהיו קשים וקבוצות יבואו להסתגר, אבל אם אנחנו קבוצה מספיק טובה, אז נצטרך להתעלות על זה".