מאלופי עונת הפלאות של ר"ג: דוד נתן הלך לעולמו

בנו, מאמן נבחרת העתודה לנשים טל נתן, הספיק לשוב לישראל אחרי ההישג האדיר ולשהות לצד אביו (86) ברגעיו האחרונים. הובא למנוחות בבית העלמין ירקון

ספורטאי למופת ושחקן נשמה אמיתי. דוד נתן, מכוכבי האליפות ההיסטורית והיחידה של הפועל רמת גן, הלך לעולמו בגיל 86. נתן הובא היום(שישי) למנוחות בבית העלמין ירקון, כשהוא מותיר אחריו משפחה כואבת, חברים, ודורות של אוהדים שגדלו על סיפורי הגבורה של דור הזהב משנות השישים במכתש בגבעתיים.

פרידה מרגשת אחרי ההישג היבשתי

הימים האחרונים היו סוערים ורגשיים במיוחד עבור משפחת נתן. בנו של דוד, מאמן נבחרת העתודה לנשים בכדורסל טל נתן, רשם רק השבוע הישג ענק והיסטורי משלו כאשר הוביל את הנבחרת הצעירה לזכייה במדליית הכסף ובסגנות אליפות אירופה. מיד עם סיום הטורניר המוצלח המאמן הלאומי שב לישראל. טל הספיק להגיע בזמן, לפגוש את אביו, להיפרד ממנו באופן אישי ולשהות לצדו ברגעיו האחרונים, לפני שהלך לעולמו.

השחקן שהיה מרים קרן ורץ לנגוח

דוד נתן ייזכר תמיד כאחד הברגים החשובים ביותר בעונת 1963/1964, העונה שבה הפועל רמת גן הדהימה את המדינה כולה. כעולה חדשה ובהדרכתו של המאמן דוד שווייצר, הקבוצה דהרה עד לתואר האליפות ההיסטורי. נתן הציג על המגרש שילוב נדיר של מחויבות טקטית, קשיחות והרבה מאוד לב.

טל נתן ודוד נתן ז"ל (פרטי)

טל נתן לצד בתו אמה ואביו דוד נתן ז"ל (פרטי)

מעבר ליכולות ההגנה והקישור שלו, נתן היה ידוע לאורך הקריירה במהירות הבלתי רגילה שלו. ותיקי המועדון והאוהדים שנהגו לפקוד את המכתש מספרים עליו בחיוך ובגעגוע שמהירותו הייתה כה יוצאת דופן, עד שהיה נדמה שהוא מסוגל להרים בעצמו את כדור הקרן ולרוץ לרחבה כדי לנגוח אותו פנימה. נתן שיחק בין השאר עם שלמה לוי, יעקב חודורוב, צבי היימן. לאחר מכן שיחק במכבי רמת עמידר והפועל גבעתיים. יהי זכרו ברוך.