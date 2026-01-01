מדליית כסף לזוג הישראלי באליפות העולם לנוער

רוי לוי ואריאל גל, אלופי העולם לנוער בסירת ה-470 אשתקד, סיימו הפעם את התחרות בגדיניה שבפולין עם מדליית הכסף, והיו במרחק נגיעה משחזור ההישג

רוי לוי ואריאל גל, אלופי העולם לנוער בסירת ה-470 נכון לשנה שעברה, סיימו היום (שישי) את אליפות העולם לנוער בגדיניה שבפולין עם מדליית הכסף, במרחק נגיעה מתואר אלופי העולם בפעם השנייה ברציפות.

בתחרות, שבה התמודדו 55 צוותים מ-18 מדינות, הוכרעה מדליית הזהב בשוויון נקודות מוחלט מול הצוות האיטלקי, בהפרש של פחות מאורך סירה בקו הסיום של השיוט האחרון.

לוי וגל היו כהרגלם בראש הצי לאורך כל שלבי התחרות, עם מקום רביעי ביום הראשון, טיפסו למקום שני ביום השני וביום השלישי, בתנאי רוח לא יציבים, היו הצוות העקבי ביותר (5, 3, 2) וטיפסו לראשות הטבלה לפני צרפת ואיטליה.

רוי ואריאל (קרדיט:470 OLYMPIC SAILING)

המפנה הגיע ביום הרביעי כאשר לוי וגל פסלו בזינוק לשיוט התשיעי. הפסילה הפכה יתרון של שלוש נקודות בפסגה לפיגור, והם ירדו למקום השלישי עם 28 נקודות שליליות, בשוויון עם הצוות האיטלקי, כשהנציגים מצרפת עלו לראש הטבלה בכניסה ליום האחרון ולשיוטי המדליות.

הישראלים עמדו בלחץ וניצחו את שיוט המדליות הראשון מבין שניים, והגיעו לשיוט המכריע כשהם מקדימים את הצוות מאיטליה. כדי לזכות בזהב היה עליהם לשמור על הפרש של פחות מארבע סירות מהאיטלקים. בשיוט האחרון פרצו האיטלקים קדימה, לוי וגל ניסו לשמור עליהם, אך הפער הלך והתרחב. איטליה חצתה שלישית את קו הסיום, והישראלים במקום השביעי, ארבע סירות אחריהם, כחצי אורך סירה בלבד מאחורי המקום השישי, שהיה נותן להם את הזהב. בכך נוצר שוויון נקודות מוחלט בין הצוותים, אך שובר השוויון מוכרע על פי תוצאות השיוט האחרון והזהב הלך לאיטלקים.

אריאל גל סיכם: "הכל היה הפוך השבוע הזה עם ביטולי שיוטים ופסילות. הייתה תחרות ממש מותחת, הרמה פה הייתה ממש גבוהה וכל הצוותים משתפרים, אבל הצלחנו להיות הצוות הכי יציב ובזה אנחנו מאוד גאים".

רוי הוסיף: "בסוף סיימנו מקום שני, אבל אני לא יוצא מפה עם תחושת פספוס, אלא עם גאווה. הצלחנו לנתב את הלחץ לאנרגיה חיובית בתחרות וגם כשהכל היה על הכתפיים שלנו עשינו את המקסימום, ומבחינתנו זה מה שחשוב. אם נסתכל לטווח הארוך זה שיפור גדול ונחכה לאליפות העולם לראות איך אנחנו במגרש של הגדולים".

ים אמיר, מאמן הנבחרת, אמר: "רוי ואריאל הגיעו לתחרות כפייבוריטים, אבל היה לנו ברור שגם היריבים התחזקו והכול היה עלינו. היו לנו ימים של רוח מאוד חלשה ושיוטים שהתבטלו באמצע, כשהיינו בהובלה. ידענו שתהיה תחרות צמודה, וכך היה. מאוד שמח מההישג, גם של רוי ואריאל וגם של תהילה ואמיתי, אבל כמובן שרצינו להיות בראש הפודיום. בשנה הבאה נחזור לכאן כדי להשיג את הקווטה למשחקים האולימפיים, אבל עוד לפני כן יש לנבחרת את אליפות העולם לבוגרים ביפן ואליפות אירופה לנוער בליטא".

באליפות ייצגו את ישראל שני צוותים נוספים. תהילה סידיס ואמיתי לבקוביץ זכו במדליית הארד בקטגוריית הגיל של עד גיל 21 כאשר סיימו במקום ה-15 הכללי. מעיין שמש ובן גולדנברג סיימו במקום ה-17.

מדליית הכסף של לוי וגל מצטרפת לרצף הישגים ארוך של הצמד בקטגוריית הנוער, שכלל מדליית ארד באליפות העולם ב-2021, כסף ב-2022 וב-2023 וזהב באליפויות אירופה לנוער ב- 2024 ו-2025. הצמד ממשיך להתחרות במקביל גם בזירת הבוגרים, ויתחרה בקרוב באליפות העולם ביפן.