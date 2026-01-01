בארה"ב מזהירים: פורטלנד פוגעת דווקא בדני אבדיה

בתקשורת בארה"ב מזהירים את הבלייזרס: "לא הצליחו להקיף את דני בשחקנים המתאימים, הסגל לא נבנה כדי למקסם את היכולות שלו ויש עומס בעמדות הגארדים"

בארצות הברית ממשיכים לעסוק בבניית הסגל של פורטלנד לקראת עונת ה-NBA הקרובה, ובתקשורת המקומית סבורים שהמהלכים שביצעה הקבוצה בקיץ דווקא עלולים לפגוע בשחקן שסומן כאחד מעמודי התווך של הפרויקט, דני אבדיה. בכתבה שפורסמה בתקשורת של פורטלנד נטען כי הבלייזרס לא הצליחו לבנות סביב הישראלי את הסגל המתאים, למרות הפריצה הגדולה שלו בעונה החולפת.

"פורטלנד לא הצליחה להקיף את אבדיה בשחקנים המתאימים"

"הסיבה המרכזית לכך שהעונה האחרונה של פורטלנד נחשבה להצלחה, למרות ההדחה כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף, הייתה ההתקדמות האדירה של דני אבדיה", נכתב. "ההתפתחות שלו השתלבה בצורה מושלמת עם תהליך הבנייה מחדש של הקבוצה. הפציעות של שחקנים אחרים אילצו אותו לקבל יותר אחריות כמנהל משחק, והוא הראה שהוא מסוגל להוביל את ההתקפה".

בכתבה הודגש כי אמנם התפקיד החדש הוביל גם ליותר איבודי כדור, כשפורטלנד סיימה כקבוצה שאיבדה הכי הרבה כדורים בליגה, "אבל מדובר היה במחיר שכדאי היה לשלם כדי לגלות את הגרסה הטובה ביותר של אבדיה. התקווה היא שבעונה הקרובה נראה פחות איבודים ויותר יעילות".

דני אבדיה (רויטרס)

אלא שלטענת הכותבים, המהלכים שביצעה פורטלנד בקיץ דווקא מרחיקים אותה מהמטרה הזו. "הבלייזרס לא עשו עבודה טובה בבניית סגל שממקסם את היכולות של אבדיה. במקום להקיף אותו בשחקנים משלימים, הם יצרו עומס גדול בעמדות הגארדים".

גם צירופו של ג'ה מוראנט מעורר סימני שאלה. "מוראנט נמצא בשיאו כשהכדור בידיים שלו, והוא לא שחקן שמרווח את המשחק עבור אבדיה, שהוביל את כל הליגה בכניסות לסל בעונה שעברה. פורטלנד הייתה צריכה עוד יוצר משחק שיקל על העומס ממנו, אבל המהלך הזה נראה יותר כמו כזה שלוקח ממנו את הכדור מאשר כזה שתומך בו".

בארצות הברית מזכירים כי לצד מוראנט נמצאים בסגל גם דמיאן לילארד וג'רו הולידיי, מה שיוצר מצב מורכב עבור המאמן החדש מייקה נורי. "יש כאן הרבה שמות גדולים, אבל יהיה קשה מאוד לבנות היררכיה התקפית ברורה. בעונה שעברה אבדיה היה האיש שאליו הלכו ברגעי ההכרעה, וכעת הוא יצטרך לחלוק את הבמה עם מספר כוכבים נוספים".

יחלוק את הבמה. אבדיה (רויטרס)

עם זאת, בכתבה מודים כי "סדרת הפלייאוף מול סן אנטוניו הוכיחה שאבדיה עדיין לא יכול להיות האופציה הראשונה של קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות", אך מוסיפים שהבעיה היא אחרת: "השחקנים שפורטלנד הביאה לקו האחורי עדיין לא בהכרח טובים ממנו. זה יוצר בלבול בהיררכיה ופוגע בתקרת הזכוכית של הקבוצה".

ב-’rip city project’ אף מחמיאים למהלך שבו צורף מוראנט מבחינת המחיר ששילמה פורטלנד, אך סבורים שהמועדון היה צריך לכוון גבוה יותר. "זו הייתה עסקה טובה עבור אולסטאר לשעבר בלי לוותר על בחירות דראפט, אבל היינו רוצים לראות ניסיון להביא כוכב שבאמת נמצא מעל אבדיה בסדר העדיפויות. במקום זאת, נוצר מצב מוזר שבו יש הרבה שמות נוצצים, אבל מעט מאוד סיכוי לריצת פלייאוף עמוקה".

לסיום נכתב כי האחריות עוברת כעת למאמן החדש. "נקווה שנורי ימצא דרך יצירתית להמשיך לבנות על עונת האולסטאר של אבדיה, למרות שהמרווח בהתקפה קטן יותר וכמות מובילי הכדור גדלה. אם יעשה זאת נכון, זה אפילו יכול לעזור לקבוצה לצמצם את כמות איבודי הכדור. אבל התחושה היא שאחרי שאבדיה הפך לפנים של תהליך הבנייה מחדש בעונה שעברה, הקיץ הזה היה צריך להיות מוקדש לבניית סגל שמותאם סביבו’ ופורטלנד פשוט לא הצליחה לעשות זאת".