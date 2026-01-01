הכנסות, שיאים, מדליות: למה משחקים על מקום 3?

לא רק על הכבוד: הפן הכלכלי, נקודות הדירוג שיכולות להשפיע על הגרלת המונדיאל הבאה והזדמנות אחרונה להיכנס לספרי ההיסטוריה. השימוש ב"גמר הקטן"

משחק על המקום השלישי במונדיאל, שייערך בלילה שבין שבת לראשון (00:00) בין צרפת לאנגליה באצטדיון הארד רוק במיאמי, זוכה כמעט בכל טורניר לביקורת. עבור רבים מדובר במשחק מיותר בין שתי נבחרות שאיבדו את חלום הזכייה רק ימים קודם לכן, אך מבחינת פיפ"א מדובר במסורת שלא עומדת להיעלם. מעבר ליוקרה ולמדליות, יש למשחק הזה משמעות כלכלית, מקצועית ואפילו היסטורית.

גם מאמן אנגליה, תומאס טוכל, הודה לאחר ההפסד 2:1 לארגנטינה בחצי הגמר כי קשה למצוא מוטיבציה לקראת ההתמודדות. "אף אחד מהשחקנים שלנו, וגם לא של צרפת, לא רוצה לשחק במשחק הזה. כולם רצו להיות בגמר", אמר הגרמני. למרות התחושות הללו, משחק הדירוג מתקיים כמעט בכל מונדיאל מאז 1934, כאשר רק טורניר 1950, שנערך בשיטת בית גמר, היה יוצא הדופן.

הרבה יותר ממשחק על הכבוד

אחת הסיבות המרכזיות לקיומו של המשחק היא כלכלית. לאחר שלב רבע הגמר לוח המשחקים מצטמצם משמעותית, והמפגש על המקום השלישי ממלא את החלל שנוצר לפני הגמר הגדול בין ספרד לארגנטינה.

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המשחק מספק הכנסות נוספות לפיפ"א ממכירת כרטיסים, מעניק לאצטדיון המארח הכנסות משמעותיות ומייצר רייטינג גבוה עבור זכייני השידור. בצרפת, למשל, רשת M6 שרכשה את זכויות השידור של 54 מתוך 104 משחקי המונדיאל תמורת כ-120 מיליון אירו, צפויה ליהנות מהכנסות פרסום נוספות, גם אם נתוני הצפייה לא יתקרבו לאלו שהיו מתקבלים אילו הטריקולור היו מעפילים לגמר.

גם ההתאחדויות נהנות מהפרס הכספי. הנבחרת שתסיים במקום השלישי תקבל 29 מיליון דולר, שני מיליון יותר מהמפסידה שתסתפק במקום הרביעי וב-27 מיליון דולר. עבור ההתאחדות הצרפתית מדובר בסכום משמעותי, במיוחד לאחר שהעריכה כי עלות ההשתתפות במונדיאל עמדה על כ-24 מיליון אירו. לשם השוואה, סגנית האלופה תקבל כ-28.9 מיליון אירו, בעוד שהאלופה תגרוף כ-43.7 מיליון אירו.

גם מדליה, גם נקודות דירוג

מעבר לכסף, המנצחת זוכה גם במדליות ארד בטקס רשמי, ולכן פיפ"א מכנה את המשחק "גמר הארד". המודל מזכיר את המשחקים האולימפיים, שם שלוש הראשונות זוכות במדליות, אם כי בניגוד לאולימפיאדה, שלוש הנבחרות הראשונות במונדיאל אינן עומדות יחד על הפודיום.

שחקני צרפת בחגיגות (רויטרס)

למשחק יש גם משמעות מקצועית. הניצחון מעניק נקודות דירוג רבות יותר ממשחק ידידות, מה שעשוי להשפיע על מיקום הנבחרות בדירוג פיפ"א, ובהמשך גם על הגרלות מוקדמות המונדיאל ומסגרות נוספות כמו ליגת האומות.

הזדמנות למחליפים ולמאמנים

לא מעט פרשנים סבורים שהמשחק הוא הזדמנות מצוינת להעניק דקות לשחקנים שלא זכו כמעט לשחק לאורך הטורניר. בצרפת אף קראו לראות שחקנים כמו ריאן שרקי, מאגנס אקליוש, איברהימה קונאטה, מלו גוסטו, תיאו הרננדס ואחרים מקבלים הזדמנות בהרכב.

גם דידייה דשאן, שיעמוד בפעם האחרונה על הקווים של נבחרת צרפת, ניסה להחדיר מוטיבציה בשחקניו וקרא להם "לכבד את החולצה" במשחק הפרידה שלו מהנבחרת.

דידייה דשאן (IMAGO)

הזדמנות אחרונה להיכנס לספרי ההיסטוריה

למשחק על המקום השלישי יש גם חשיבות אישית עבור הכוכבים הגדולים. קיליאן אמבפה מגיע אליו עם שמונה שערים, בדיוק כמו ליאו מסי, אך הארגנטינאי מוביל במאבק על נעל הזהב בזכות מספר גבוה יותר של בישולים. החלוץ הצרפתי ינסה לעקוף אותו ולזכות בפעם השנייה ברציפות בתואר מלך השערים של המונדיאל. גם הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו שישה שערים כל אחד, עדיין יכולים להצטרף למאבק, אם כי הם זקוקים למשחק יוצא דופן.

ההיסטוריה כבר הוכיחה שמשחקי המקום השלישי יכולים להפוך לרגעים בלתי נשכחים. ב-1958 כבש ז'וסט פונטן ארבעה שערים מול גרמניה המערבית וקבע את שיא הכיבושים במונדיאל אחד, 13 שערים, שעדיין לא נשבר. גם אאוזביו (1966), טוטו סקילאצ'י (1990), דאבור שוקר (1998) ותומאס מולר (2010) ניצלו את המשחק כדי להבטיח את תואר מלך השערים.

ואולי הרגע הזכור מכולם הגיע ב-2002, כאשר הקאן שוקר מטורקיה כבש מול דרום קוריאה כבר אחרי 11 שניות בלבד, השער המהיר ביותר בתולדות המונדיאל, שיא שעומד עד היום.