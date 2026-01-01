ליגיונר חדש: ליאם חרמש סיכם בגראצר א.ק

הקשר ששיחק בעונה החולפת בשריף סיכם את תנאיו בקבוצה מהליגה האוסטרית, כאשר הוא יוצג רשמית בימים הקרובים. מכבי חיפה תקבל אחוזים ממכירה עתידית

ליאם חרמש ממשיך את הקריירה באירופה. הקשר בן ה-22 סיכם את תנאיו בגראצר א.ק מהליגה הבכירה באוסטריה, לאחר שמכבי חיפה והמועדון האוסטרי הגיעו להבנות בנוגע למעברו.

חרמש כבר נמצא בעיר גראץ וצפוי להיות מוצג רשמית בימים הקרובים. את העסקה הובילו סוכניו אדם קידן וגלעד קצב, כאשר קידן אף התלווה לשחקן לקראת החתימה.

מכבי חיפה תשמור על אחוזים ממכירה עתידית

המעבר יתבצע ללא תמורה, אך מכבי חיפה הבטיחה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית של הקשר, אם יימכר בהמשך הקריירה.

חרמש שיחק בעונה האחרונה כמושאל במדי שריף טירספול ממולדובה, שם רשם עונה טובה ואף כבש את שער הניצחון בגמר הגביע. עם שובו לישראל החליטה מכבי חיפה שלא לממש את האופציה שהייתה לה על חוזהו, והוא הפך לשחקן חופשי.

למרות התעניינות מצד מספר קבוצות בישראל, הקשר העדיף להמשיך את הקריירה מחוץ למדינה, וכעת ינסה לבסס את מעמדו בליגה האוסטרית הבכירה במדי גראצר א.ק.