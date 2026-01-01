וורקו יפתח, שועה בספק: ההרכב המסתמן של בית”ר

הירושלמים יגיעו ללא גדראני, קרבאלי, יוספי ויונה. וורקו צפוי לערוך בכורה בהרכב, וייסמן יקבל דקות ראשונות, שועה חולה ולא הגיע לאימון המסכם

בית”ר ירושלים השלימה היום (שישי) את הכנותיה למשחק רבע גמר גביע הטוטו, כשהמאמן אלמוג כהן ייאלץ להסתדר עם סגל חסר בשל פציעות והרחקות. מי שייעדרו מהמשחק הם לוקה גדראני, תומר יוספי ועדי יונה הפצועים, כאשר גם בריאן קרבאלי לא יעמוד לרשות הצוות המקצועי בעקבות הרחקה.

במרכז ההגנה צפויים לפתוח גיל כהן וליאל דרעי, בעוד שבקישור יערוך דניאל וורקו את הופעת הבכורה שלו במדי בית”ר ויפתח לצד בוריס אינו.

ירדן שועה בספק

בחדשות הפחות טובות עבור הצהובים שחורים, ירדן שועה לא השתתף באימון המסכם מאחר והוא סובל מווירוס ונשאר לנוח בבית. במועדון יקבלו מחר החלטה סופית בהתאם למצבו האם ייכלל בסגל למשחק.

בחלק הקדמי צפוי יוג’ין אנסה לפתוח, שון וייסמן צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו במדי בית”ר. עומר אצילי, שחוזר בהדרגה לכושר מלא, מתוכנן לשחק לכל היותר מחצית אחת כחלק מניהול העומסים והחזרה ההדרגתית שלו.