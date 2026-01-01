מאמן האתלטיקה שהורשע - דן סלפטר

חשיפת ONE: דרמה בפרשה שמטלטלת את הענף. ביה"ד החמיר בעונשו ופסק: "מעשיו עולים כדי הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות", האיגוד העביר מסר לאגודות

דרמה באחד מהענפים הגדולים בספורט הישראלי. איגוד האתלטיקה הודיע היום (שישי) לאגודות כי בית הדין העליון של איגוד האתלטיקה הרשיע את דן סלפטר בפרשת המוגנות שמטלטלת את הענף, פרשה שבעקבותיה מאמן נבחרת ישראל בריצות ארוכות פוטר מתפקידו לאחרונה.

השבוע בית הדין העליון של האיגוד תיקן את החלטת בית הדין המשמעתי, הרשיע את המאמן הלאומי לשעבר בהתנהגות בלתי הולמת חמורה וקבע כי “מעשיו עולים כדי הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות”, כך שהוא יורחק לשישה חודשים בפועל ולעוד 12 חודשים נוספים על תנאי במקרה של עבירה של הטרדה מינית בשנתיים הקרובות. בעקבות זאת, המאמן מורחק לעוד כחודשיים והודעה על כך נמסרה לאגודות.

הפרשה שמטלטלת את הענף נחשפה ב-ONE. כפי שפורסם, בחודשים האחרונים הגיעה לאיגוד האתלטיקה תלונה על מאמן האתלטיקה שנחשד בעבירות מוגנות. לאחר בדיקת המקרה, איגוד האתלטיקה הגיש נגדו כתב אישום לבית הדין המשמעתי. בסיום ההליך הוא לא הורשע בעבירות מין או בעבירות של הטרדה מינית אקטיבית, אך נמצא כי פעולותיו הובילו לכאורה לפגיעה בספורטאית שהייתה תחת פיקוחו ונקבע כי הוא כשל בהתנהלותו במספר אירועים חריגים, ולמעשה לא עמד בהוראות תקנון המשמעת של האיגוד ובקוד האתי של משרד התרבות והספורט.

בחודש מרץ האחרון בית הדין המשמעתי פסק כי המאמן יושעה לארבעה חודשים מכל פעילות, ובעקבות זאת באיגוד האתלטיקה החליטו לסיים את תפקידו בנבחרת ישראל והוא קיבל מכתב פיטורים. אלא שלאחר מכן, גם המאמן ערער על ההחלטה של בית הדין המשמעתי ודרש זיכוי מלא באמצעות עו״ד שחר ארביב, וגם האיגוד ערער על ההחלטה הראשונית וביקש להחמיר בענישה באמצעות עו”ד דליה בושינסקי.

הערעור נדחה, עמדת האיגוד התקבלה

כעת, לאחר דיון חוזר בתיק בבית הדין העליון, התקבלה ההחלטה לדחות את הערעור של סלפטר ולקבל את עמדת האיגוד. דיין בית הדין העליון, אהרון שליין, בחן מחדש את התיק וקבע כי יש מקום דווקא להחמיר בהרשעתו.

“המאמן מורשע בעבירה של התנהגות בלתי הולמת חמורה לפי תקנון ועדת המשמעת של האיגוד, בכך שמעשיו, כפי שהוכחו, עולים כדי הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות - כמשמעם של מונחים אלה לחוק למניעת הטרדה מינית, המשמשים אמת מידה פרשנית לתוכנו של האיסור התקנוני, ולא כהרשעה עצמאית לפי חוקי המדינה”, כך פסק הדיין שליין והוסיף: “הזיכוי מחמת הספק בעניין ההטרדה המינית הפיזית יעמוד בעינו”.

בעקבות זאת, פסק הדיין שליין כי הערעור של המאמן נדחה לחלוטין וערעור האיגוד התקבל בחלקו: “גזר הדין המתוקן יעמוד על 18 חודשי השעיה מאימון, מכללם שישה חודשי השעיה מאימון בפועל, ויתרתם על תנאי למשך שנתיים״. כלומר, הוא החמיר בעונש המקורי שגזר עליו בית הדין המשמעתי.



לאחר פסיקת בית הדין, האיגוד העביר מסר לאגודות כי “המאמן הורשע בעבירה של התנהגות בלתי הולמת לפי תקנון ועדת המשמעת. בהתאם לגזר הדין, הוטלה על דן סלפטר השעיה של 18 חודשים, מתוכם שישה בפועל, עד ליום 15.9.2026. בתקופה זו דן סלפטר אינו רשאי לעסוק באימון ועל כלל האגודות להקפיד על החלטת בית הדין”.

מאיגוד האתלטיקה נמסר: ״איגוד האתלטיקה רואה חשיבות עליונה בשמירה על סביבת ספורט בטוחה, מכבדת והוגנת לכלל הספורטאים והספורטאיות, וימשיך לפעול בהתאם לעקרונות אלה״.