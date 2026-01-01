התרגשות בהפועל ת"א לפני בית"ר: לפתוח ברגל ימין

האדומים בניסוי כלים במשחק האירופאיות לפני לודוגורץ וקנצפולסקי ייעדר מהסגל, כאשר עמית למקין החלים וברדה מעדיף את בואטנג בחוד על פני דאפה

רגע לפני המפגש מול לודוגורץ במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג ביום חמישי הקרוב, הפועל תל אביב תפתח מחר (שבת) באופן רשמי את עונת 2026/27, כשתפגוש את בית"ר ירושלים במסגרת משחק האירופאיות, שהמנצחת בו תעפיל לחצי גמר גביע הטוטו.

בחודורוב רואים במשחק מחר ניסוי כלים משמעותי לפני המשחק במוקדמות הקונפרנס ליג ונערכים אליו בשיא הרצינות, מה גם שמדובר בקרב נוסף מול היריבה הגדולה. בעונה שעברה כל משחק בין השתיים סיפק דרמה, בליגה ובגמר גביע הטוטו, שהסתיים בזכייה של הצהובים-שחורים.

"משחק מול בית"ר ירושלים תמיד קריטי עבורנו, לא משנה באיזה מעמד", אמרו בהפועל תל אביב, "זה קרב בדרך לתואר, אנחנו רוצים לנצח ולשמח את הקהל שלנו עוד פעם. בכללי, זה המשחק הראשון של העונה בכל המסגרות ואנחנו יודעים כמה זה חשוב לפתוח ברגל ימין".

מור בוסקילה חוגג עם עמרי אלטמן (רועי כפיר)

בואטנג מועדף בחוד, עמית למקין יחזור לסגל

המאמן אליניב ברדה ייהנה מסגל כמעט מלא למשחק, כאשר היחידים שייעדרו הם השוער השני דור בנימיני ואלי ים קצנפולסקי. בשורות מעודדות הגיעו מכיוונו של עמית למקין שנפצע במהלך מחנה האימונים בסלובקיה, אך התאושש וצפוי להיכלל בסגל לקראת ההתמודדות.

על פי האימון המסכם, נראה כי עמנואל בואטנג זוכה לעדיפות בחוד ההתקפה על פני דניאל דאפה שצפוי לפתוח על הספסל. בואטנג הציג יכולת טובה במחנה האימונים בסלובקיה, וברדה מאמין מאוד שהעונה הגנאי יספק את הסחורה. במקביל, מור בוסקילה אמור לפתוח בכנף שמאל, בעוד שעומרי אלטמן תורגל מתחת לחלוץ.