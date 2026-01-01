החבר של סייף: היכרות עם חלוץ הרכש של מכבי חיפה

ב-2018 הוא נחשב להבטחה בנבחרת ארצות הברית. אחרי 7 שנים בליגה האיטלקית השנייה, מניותיו בירידה. נובאקוביץ' משקיען וקבוצתי, אבל ממש לא סקורר

בתחילת 2018, אחרי כישלון ההעפלה למונדיאל ברוסיה, החליטה ההתאחדות האמריקאית לבצע שינויים מרחיקי לכת בניהול הנבחרת ולבחון מספר רב של שחקנים צעירים. קני סייף, שערך את הופעת הבכורה בהרכב במשחק הידידות מול פרגוואי, העדיף אז את הפרויקט במולדתו על פני נבחרת ישראל. חברו לחדר, ששיחק לראשונה במדי ארצות הברית באותו ערב בדיוק, היה החלוץ הצעיר אנדריאה נובאקוביץ'. השניים התיידדו, וזו עשויה להיות אחת הסיבות לכך שהם צפויים להתאחד כעת במכבי חיפה.

נובאקוביץ', שיחגוג בספטמבר את יום הולדתו ה-30, הוא לא בחירה טבעית לחיזוק. בעברו עונה אחת בלבד בליגה ראשונה כלשהי: זה היה בהולנד בשורות פורטונה סיטארד הצנועה ב-2018/19. מאז בילה החלוץ האמריקאי 7 שנים בליגה האיטלקית השנייה ב-5 קבוצות שונות, ורוב הקדנציות היו מאכזבות. בעונה החולפת הוא כבש 5 שערים בלבד במדי רג'יאנה שירדה לליגה השלישית, וסיים אותה על הספסל. ב-2024 הוא חווה ירידת ליגה גם עם לקו הקטנה. ואולם, הוא מגיע על תקן שחקן חופשי, ולסייף בוודאי יש מילים טובות עליו. כי פעם, כשהשניים חלקו חדר במחנה של הנבחרת נחשב נובאקוביץ' לסוג של הבטחה.

אוהד ארסנל, מעריץ את תיירי הנרי

באוקטובר 2018, אחרי משחק הידידות מול קולומביה בו רשם החלוץ הופעה קצרה כמחליף, הופיעה באתר ESPN כתבת פרופיל נרחבת תחת הכותרת: "האם הכישרון המיוחד אנדריאה נובאקוביץ' מסוגל לפתור את הבעיות של נבחרת ארצות הברית?". דובר רבות על גובהו, 193 סנטימטרים, ועל היכולות הפיזיות שלו. דייב סרקאן, שכיהן אז כמאמן הזמני של הנבחרת, סיפר: "אנחנו מזמנים את אנדריאה בקביעות, וזה מעיד על כך שיש התקדמות. הוא מוסיף לנו גיוון בהתקפה. יש לו תנועה שונה בהשוואה לחלוצים האחרים שלנו, ואנחנו מקווים שיקבל הזדמנות טובה במשחק הבא נגד פרו". ואולם, ישב נובאקוביץ' על הספסל במשחק המדובר על פרו, לא קיבל שנייה, וגם לא זומן מאז. ברזומה שלו נותרו 3 הופעות קצרות בנבחרת לפני 8 שנים.

דייב סרקאן. העיד שיש התקדמות (רויטרס)

פעם היו לו חלומות גדולים. עם החלומות האלה הוא חצה את האוקיינוס בגיל 17 כדי להיבדק ברדינג. זה לא היה דבר של מה בכך. נובאקוביץ', בן למהגרים סרבים, נולד בוויסקונסין, הידועה בעיקר בזכות הגבינה האיכותית והקור המקפיא בחורף שעלול להגיע למינוס 35 מעלות. הוא העדיף כדורגל על כדורסל כשהיה בן 15, עשה את צעדיו הראשונים בקבוצת שיקגו מג'יק, והיה אמור לקבל מלגה טובה במכללה, אבל בחר לנסות את מזלו באנגליה למרות התנגדות נחרצת מצד אימו. בתום התנסות בת שבוע בלבד ברדינג הוא קיבל חוזה, ודיווח להוריו שהכל יהיה בסדר. דודתו, שהתגוררה בסמוך באנגליה, עזרה לו מאוד להתאקלם. השאיפה הגדולה הייתה להגיע לארסנל, אותה הוא אוהד מילדות, ולחקות את אלילו תיירי הנרי.

בכורה לצד יעקובו איגביני

ההתחלה הייתה מעודדת מבחינת הנער שערך את הופעת הבכורה בליגת המשנה האנגלית במרץ 2015, בהיותו בן 18. כאשר נכנס כמחליף לדקות האחרונות בתבוסה בווטפורד, הוא שיתף פעולה בחוד עם יעקובו איגביני, שבדיוק חזר לגיחה חדשה, קצרה ולא מוצלחת באנגליה. בהמשך, גילה נובאקוביץ' שלא יקבל הזדמנויות. בעונת 2016/17 הוא התאמן במשך שנה שלמה עם המאמן יאפ סטאם, ולמד לדבריו רבות מבלם העבר האגדי, אך לא שותף כלל. סטאם הבהיר לו שהוא זקוק להשאלה כדי לא לבזבז את הקריירה, הפעיל את קשריו בהולנד וארגן את המעבר לטלסטאר.

טלסטאר היא מועדון קאלט נפלא. הקבוצה נקראת על שם ספינה שנקראת בעצמה על שם לוויין, יש בה אווירה משפחתית נדירה, ולוח התוצאות במשחקי הבית הוא עמוד עם סלי דייג. על כל שער מרימים באוויר סל חדש. קל להתאהב במקום הזה, מה גם שהמרחק מאמסטרדם קצר מאוד, ונובאקוביץ' נהנה מאוד בשנה שבילה בו. הוא אף פרח עם 19 שערים בליגה ההולנדית השנייה. גורם המקורב לטלסטאר מספר: "הייתה אז קבוצה חזקה, בעיקר עם יירדי סחאוטן (לימים שחקן הרכב בנבחרת הולנד ביורו 2024) בקישור. נובאקוביץ' הבקיע המון, היה פופולרי בקרב האוהדים והותיר זיכרונות נעימים מאוד". הוא אף משך תשומת לב של קבוצות גדולות יותר. פורטונה סיטארד, שהקדימה את טלסטאר ועלתה לליגה הראשונה, ביקשה לקבלו בהשאלה מרדינג.

אנדריאה נובאקוביץ' (IMAGO)

"תורם למשחק הקבוצתי"

זו הייתה השנה הטובה בחייו של נובאקוביץ' מבחינה מקצועית. הוא קיבל זימונים לנבחרת, זכה לכתבות מפרגנות, ואף הוכיח את עצמו בליגה הבכירה. כבר במחזור השני הוא הבקיע שער נאה לרשת איינדהובן, וגם בתקשורת ההולנדית פרגנו לו. את העונה הוא בילה כשחקן הרכב, סיים אותה עם 9 כיבושים, ועזרה לפורטונה לשרוד בליגה על חודה של נקודה. במועדון שקלו להחתימו באופן מלא בתום חוזהו ברדינג, אבל החלוץ קיבל הצעה מפרוזינונה מהליגה האיטלקית השנייה, והעדיף אותה.

את פרוזינונה, אז בליגה השנייה, אימן אלסנדרו נסטה שמכיר את סטאם היטב מימיהם המשותפים במילאן. הוא קיבל המלצות חמות, וכך התכבד נובאקוביץ' לעבוד בהדרכת בלם אגדי נוסף, גדול אפילו מההולנדי. בהמשך, אימן אותו בפרוזינונה אלוף עולם נוסף מסגל איטליה ב-2006: פאביו גרוסו. 3 שנים בילה האמריקאי במועדון, בו יועד מלכתחילה להרכב כשחקן מפתח, וההצלחה הייתה מעורבת. בעונתו השנייה בקבוצה ב-2020/21 הוא הבקיע 11 שערים, מאזנו הטוב ביותר באיטליה בפער ניכר, והאוהדים אפילו המציאו קריאה מיוחדת רק עבורו. גידו אנג'לוצי, שעבד כמנהל הספורטיבי של פרוזינונה באותה תקופה, טען לגביו: "נובאקוביץ' הוא מסוג השחקנים שאני רוצה בקבוצה שלי. יש לו עוצמה פיזית והוא תורם המון למשחק הקבוצתי".

אנדריאה נובאקוביץ' במדי פרוזינונה. "תורם המון למשחק הקבוצתי" (IMAGO)

העיתונאי האיטלקי סטפאנו פנטאנו, המסקר את פרוזינונה, מספר: "נסטה וגרוסו השתמשו בנובאקוביץ' בתדירות גבוהה, והקבוצה הייתה קרובה לעליה לליגה הראשונה. הוא ניחן בנוכחות ברחבה ובניידות, ועובד קשה מאוד למען הקבוצה. הייתי מגדיר אותו כחלוץ שני ולא כחלוץ מרכזי. הוא מתפקד טוב יותר עם חלוץ מרכזי קלאסי נוסף לפניו, אם המאמן מעניק לו חופש פעולה לנוע לאגפים ולחפש שטחים. הוא לא כובש מדופלם, ואחוז ניצול ההזדמנויות שלו לא גבוה, אבל בסך הכל מדובר בשחקן טוב".

"יכול להתאים למערך עם חלוץ מרכזי נוסף"

נובאקוביץ' אכן הוערך כשחקן יעיל באותה תקופה, ולכן שילמה ב-2022 ונציה לפרוזינונה כ-1.2 מיליון יורו תמורתו. בעיר התעלות היפה, הפסיד נובאקוביץ' ליואל פויאנפאלו הפיני במאבק על המקום בהרכב, ובמועדון הוחלט שאינו עונה על הציפיות בתום עונה אחת. ב-2023 הוא הושאל ללקו, היריבה האזורית של קומו ליד האגם הציורי שבדיוק עלתה לליגה השנייה אחרי היעדרות בת 50 שנה. הקמפיין היה קשה מאוד, והקבוצה החליפה 4 מאמנים בדרך לירידה. בנסיבות אלה, לנובאקוביץ' היה קשה להסתגל ולייצר המשכיות כלשהי, גם אם הוא מצא את הרשת 6 פעמים.

העיתונאי האיטלקי ריקי בוסקאליה, המסקר את לקו, מספר: "נובאקוביץ' הוא חלוץ עם מימדי גוף מרשימים. הוא עובד קשה למען הקבוצה, מפעיל לחץ על הגנת היריב ויכול להיות מסוכן במתפרצות. הוא לא כובש הרבה, אך מסוגל לייצר הזדמנויות כיבוש עבור חבריו לקבוצה. ניקולו בוזו, ששיחק כקיצוני בלקו, כבש 10 שערים, בין היתר בזכות האמריקאי. נובאקוביץ' יכול להתאים למערך בו יש חלוץ נוסף לצידו, או אולי אפילו שני חלוצים נוספים".

אנדריאה נובאקוביץ' חוגג בלקו (IMAGO)

אחרי הירידה של לקו, הושאל נובאקוביץ' לבארי הדרומית, שיתף פעולה עם בלם מכבי חיפה לשעבר לורנצו שימיץ', וחווה עונה גרועה מאוד, בה שימש בעיקר כשחקן ספסל. בתום חוזהו בוונציה הוא חתם לפני שנה ברג'יאנה, מועדון מרג'יו אמיליה בצפון איטליה, אותו לא מומלץ לבלבל עם רג'ינה הדרומית כפי שעשתה מכבי חיפה עצמה בהודעה על החתמתו של החלוץ. העונה העגומה הסתיימה בירידה עם מאזן התקפה של פחות משער למשחק, ותדמיתו של נובאקוביץ' ספגה מהלומה נוספת.

"חלוץ הגנתי, לא יעיל כשצריך להבקיע"

משחק טוב אחד היה לו בהחלט בעונה שעברה, מול אבלינו בה שיחק עמיתו שימיץ'. בקרב דרמטי בהחלט, כבש הבלם הקרואטי גם שער עצמי וגם שער לכיוון הנכון. במקביל, הבקיע נובאקוביץ' צמד חריג מבחינתו, כולל שער סולו פנטסטי כשהוא עובר שלושה שחקנים בתוך הרחבה בכדרור שובה עין. לצערו הרב, העסק נגמר בהפסד 4:3, ולכן אפילו הצטיינותו לא הניבה נקודות.

העיתונאי והשדר האיטלקי אלסנדרו יורי, המסקר את רג'יאנה, מספר: "נובאקוביץ' הוא חלוץ גבוה שעובד למען הקבוצה ומשקיע המון מאמצים ללא כדור, אבל כיבוש מהווה בעיה עבורו. הוא הבקיע רק 5 שערים, אחוז ניצול ההזדמנויות שלו נמוך, והוא גם מתקשה להגיע למצבים באופן כללי. אנחנו מגדירים אותו באיטליה כחלוץ הגנתי. הוא שימושי מאוד כאשר הקבוצה צריכה לשמור על היתרון כי הוא מפעיל לחץ בלתי פוסק על שחקני היריבה. לעומת זאת, הוא לא יעיל בכלל כאשר הקבוצה צריכה לפתח התקפות ולהבקיע. הוא לא מהיר מספיק, אין לו משחק ראש טוב למרות גובהו, והוא מתקשה גם מול בלמים הרבה פחות פיזיים ממנו. הוא לא יודע להיאבק על הכדור ברחבה. פעם, כשהוא שיחק בפרוזינונה, היו שראו בו איברהימוביץ' חדש, אבל זה לא היה רעיון חכם. בשורה התחתונה, העונה שלו ברג'יאנה הייתה אסון מתמשך, אבל אפשר להגיד את זה על כל הקבוצה, ולא רק עליו".

זלאטן איברהימוביץ'. היו שראו בנובאקוביץ' זלאטן החדש (רויטרס)

לפיכך, דרכו באיטליה הסתיימה כעת, וייתכן כי הקשר עם קני סייף עזר לו למצוא מקום עבודה חדש. מכבי חיפה מקבלת חלוץ משקיען וצנוע שמוכן לעבוד למען הקבוצה, על כך מעיד כל מי שראה אותו בפעולה. יש לו אופי נוח, ולדעת העיתונאים האיטלקים הוא עשוי להיות מועיל במערכים בהם הוא משמש חלוץ שני ומייצר הזדמנויות עבור החלוץ המרכזי ושחקני האגף. ההתאקלמות עשויה להיות קלה, בין היתר בזכות סייף, ונובאקוביץ' לא יצפה לקבל מקום קבוע בהרכב. למעשה, הוא התרגל להיות שחקן רוטציה ולשבת על הספסל. אם לא יבנו עליו ככובש המוביל של הירוקים, הוא יכול להתברר כשחקן מועיל במצבים מסוימים. כל עוד הציפיות מציאותיות וסבירות, מדובר בהחתמה ראויה, אבל לא מדובר בכוכב, וזימונים חדשים לנבחרת ארצות הברית לא יגיעו.