כולל מספרד: כוכבי המונדיאל שעשויים לעבור הקיץ

כמה מהכוכבים שהרשימו בטורניר עשויים להחליף קבוצה בשבועות הקרובים: ברקולה, ילדי הפלא של חוף השנהב ומרוקו, אלברס ואפילו החלוץ הבכיר של לה רוחה

מונדיאל 2026 מתקרב לסיומו, ובזמן שהעיניים נשואות למשחקי ההכרעה, באירופה כבר מתכוננים לעונת 2026/27 ולחלון ההעברות. מספר שחקנים בולטים כבר סיכמו בקבוצות חדשות, אך לא מעט כוכבים שהרשימו בארצות הברית, קנדה ומקסיקו עדיין עשויים להחליף מועדון בשבועות הקרובים. הנה כמה מהשמות החמים ביותר בשוק ההעברות, אחרי הטורניר המרשים שלהם.

ברדלי ברקולה

ברקולה היה אחד משחקני ההתקפה הבולטים של צרפת במונדיאל, גם לצד כוכבים כמו קיליאן אמבפה, מייקל אוליסה ואוסמן דמבלה. הקיצוני בן ה-23 שותף בכל שבעת משחקי הנבחרת, פתח בארבעה מהם וכבש פעמיים, מול סנגל במשחק הפתיחה ומול שבדיה בשלב 32 האחרונות.

גם ברמת המועדונים הוא סיים עונה מוצלחת עם זכייה שנייה ברציפות בליגת האלופות במדי פאריס סן ז'רמן ו-49 הופעות בכל המסגרות. למרות זאת, הוא אינו שחקן הרכב קבוע אצל לואיס אנריקה ולעיתים משמש כמחליף של חביצ'ה קברצחליה. בעקבות זאת, ליברפול וארסנל הוזכרו כמועמדות לצרפו.

קיליאן אמבפה וברדלי ברקולה חוגגים (IMAGO)

איוב בועדי

הקשר המרוקאי בן ה-18 היה אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר והוביל את מרכז השדה של נבחרתו עד לרבע הגמר. למרות גילו הצעיר, הוא הפגין בגרות יוצאת דופן, ובתיקו מול ברזיל אף הצליח להתעלות על קאסמירו וברונו גימראייש. בועדי, שחקנה של ליל, צפוי למשוך לא מעט הצעות. צ'לסי, מנצ'סטר סיטי, ארסנל, ריאל מדריד, ברצלונה ופאריס סן ז'רמן הוזכרו כולן כמועמדות להחתימו.

איוב בועדי (IMAGO)

יאן דיומאנדה

הקיצוני בן ה-19 מחוף השנהב אמנם הודח כבר בשלב 32 האחרונות עם הפסד לנורבגיה, אך הספיק להרשים מאוד לאורך הטורניר. הוא היה מהשחקנים המרכזיים שסייעו לנבחרתו להעפיל לראשונה לשלב הנוקאאוט של המונדיאל. דיומאנדה, שחקן ר.ב. לייפציג, הצטיין במיוחד מול אקוודור וזכה בתואר איש המשחק, וגם מול גרמניה הותיר רושם חיובי. ליברפול עקבה אחריו זמן רב, אך לאחר שלא עמדה בדרישת המחיר של כ-100 מיליון ליש"ט, גם פאריס סן ז'רמן ומנצ'סטר יונייטד נכנסו לתמונה, כאשר לפי הדיווחים השחקן עצמו מעדיף מעבר לאלופת צרפת.

יאן דיומאנדה (IMAGO)

דג'ד ספנס

המגן האנגלי עבר טורניר לא פשוט, בין היתר משום שנאלץ להתמודד עם עומס גדול בעקבות פציעות והרחקות בהגנה. הוא ספג ביקורת על משחקו מול הרפובליקה הדמוקרטית קונגו, אך חזר להרכב לאחר הרחקתו של ג'ארל קוואנסה. בהמשך הציג יכולת מצוינת מול נורבגיה וארגנטינה, כשהתרומה ההתקפית, מוסר העבודה והגישה החיובית שלו הרשימו קבוצות רבות. טוטנהאם עוברת מהפכה תחת רוברטו דה זרבי, וספנס נקשר למעבר אפשרי לליברפול, אברטון ואינטר.

ג'ד ספנס (IMAGO)

ג'ון סטונס

בלם נבחרת אנגליה נכנס להיסטוריה כשחקן הראשון שמייצג את הנבחרת האנגלית במונדיאל ללא קבוצה. חוזהו במנצ'סטר סיטי הסתיים והוא מחפש יעד חדש לאחר תקופה עמוסת תארים במועדון. יובנטוס ואינטר כבר הביעו עניין בצירופו, בעוד שלידס יונייטד מקווה להשאיר את הבלם בפרמייר ליג.

ג'ון סטונס מרחיק בראשו (רויטרס)

אנטוני רובינסון

המגן השמאלי של נבחרת ארצות הברית היה אחד השחקנים החשובים במסע של המארחת עד לשמינית הגמר. הוא פתח בארבעה מחמשת משחקי הנבחרת והשלים 90 דקות בשלושה מהם. רובינסון בן ה-28 מגיע אחרי שתי עונות מצוינות בפולהאם, ולפי הדיווחים מנצ'סטר יונייטד עוקבת מקרוב אחר מצבו לקראת הקיץ.

בוקאיו סאקה ואנטוני רובינסון (רויטרס)

חוליאן אלברס

חלוץ ארגנטינה המשיך את הכושר המצוין גם במונדיאל, והיה בין השחקנים שסייעו לאלביסלסטה להעפיל לגמר אחרי הניצחון על אנגליה. מאז שעבר ממנצ'סטר סיטי לאתלטיקו מדריד ב-2024, הוא כבש 25 שערי ליגה ב-66 הופעות. אתלטיקו אינה מעוניינת למכור את החלוץ בן ה-26 ואף כבר דחתה התעניינות מצד ברצלונה, אך שמו ממשיך להיות מקושר לקבוצות הצמרת באירופה. גם ארסנל הוזכרה כמועמדת לצרפו.

חוליאן אלברס (רויטרס)

מיקל אויארסבאל

לפני פתיחת המונדיאל היו מי שסימנו את חלוץ ספרד כחוליה החלשה בהתקפה, אך הטורניר שינה לחלוטין את התמונה. החלוץ בן ה-29 כבר כבש חמישה שערים, כולל הפנדל מול צרפת בחצי הגמר, ועוד עשוי להוסיף למאזנו בגמר מול ארגנטינה. לפי הדיווחים, סעיף השחרור שלו בריאל סוסיאדד עומד על כ-65 מיליון ליש"ט, כאשר ארסנל, ברצלונה ויובנטוס עוקבות אחריו. למרות זאת, עדיין לא ברור אם יסכים לעזוב את המועדון היחיד שבו שיחק בקריירה.

מיקל אויארסבאל (רויטרס)

זאיון סוזוקי

יפן אמנם הודחה כבר בשלב 32 האחרונות מול ברזיל, אך השוער בן ה-23 היה אחד השחקנים המרשימים בטורניר. אחת ההצלות הגדולות במונדיאל נרשמה לזכותו, כאשר הדף בקצות האצבעות ניסיון של ויניסיוס ג'וניור.

סוזוקי (רויטרס)

ניוקאסל עוקבת אחר שוער פארמה, אם כי ג'יימס טראפורד נחשב למועמד הבכיר שלה לעמדה. גם לידס יונייטד הוזכרה כאחת הקבוצות שמעוניינות בשירותיו.