אדריאן בלוט חתם על חוזה ל-3 שנים במכבי חיפה

החלוץ, בשנתון 2010, שהיה חלק מאליפות נערים ב' בעונה החולפת, ימשיך עד 2029. גדל בכפר מעיליא, בו כיכב במחלקת הנוער ורשם 103 שערים בשלוש שנים

לאחר עונה אחת בלבד במחלקת הנוער של מכבי חיפה, במועדון הוחלט כי אדריאן בלוט, חלוץ בשנתון 2010, ימשיך עד לשנת 2029. השחקן היה חלק מהסגל הרחב של המאמן אליעזר בן אהרון בקבוצת נערים ב' בעונה החולפת, אשר הסתיימה בזכייה באליפות בליגת נערים ב', על, הליגה הבכירה לשנתון שלו, וסיפק חמישה שערים בכל המסגרות.

בעונת המשחקים 2022/23 החל בלוט לשחק לראשונה כדורגל בכפר מגוריו, מעיליא, המאכלס ברובו המוחלט תושבים נוצרים. בשלוש השנים שבהן שיחק במעיליא הוא רשם 69 הופעות והבקיע 103 שערים. בעקבות כך, במחלקת הנוער של מכבי חיפה החליטו לצרפו על מנת לשפר את יכולתו מול השער.

בהודעה הרשמית של מחלקת הנוער של מכבי חיפה נמסר: "בלוט ממשיך בירוק! אדריאן בלוט (2010), המשחק בעמדת החלוץ, חתם על הסכם לשלוש שנים וימשיך לשחק במכבי! בלוט יחל עונה שנייה במחלקת הנוער, לאחר שהגיע בעונה שעברה לקבוצת נערים ב' וזכה עמה באליפות הליגה. בהצלחה ילד, יאללה מכבי".