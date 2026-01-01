לירוי אורצקי ומרום קדוש הצטרפו למכבי תל אביב

הבלם והקשר האחורי, לצד החלוץ, בשנתון 2012, חוברים למחלקת הנוער בקריית שלום. השניים מגיעים מנהלל יזרעאל שהחזיקה ב-81% הצלחה בעונה החולפת

מחלקת הנוער של מכבי תל אביב פתחה את שעריה לצמד שחקנים צעירים, בשנתון 2012, אחרי שכיכבו בעונה החולפת בליגת ילדים א' שרון, יחד עם קבוצות כמו מכבי תל אביב צפון, מכבי פתח תקווה צפון והפועל תל אביב צפון. לירוי אורצקי, המשמש כבלם וקשר אחורי, לצד מרום קדוש, חלוץ, יהיו חלק מקבוצת נערים ג' בקריית שלום.

בעונה החולפת היו חלק מקבוצת מ.כ נהלל יזרעאל, בליגת ילדים א' שרון, כשסיימו במקום השלישי והמכובד עם 81% הצלחה, כשחולפים הם בטבלה על פני הפועל תל אביב צפון. מה גם שספגה הקבוצה רק 22 שערים, הקבוצה השנייה בטיבה בליגה שספגה הכי מעט שערים אחרי מכבי תל אביב צפון, שסיימה ראשונה בטבלה עם 95% הצלחה.

40% מסך שערי מ.כ נהלל יזרעאל בעונה החולפת היו שייכים לחלוץ הצעיר, מרום קדוש, שהחל את הקריירה שלו במחלקת הנוער של הפועל גלבוע ולאחר שלוש עונות רצופות חבר לנהלל יזרעאל. לוירוי אורצקי הגיע לנהלל יזרעאל לאחר ארבע עונות רצופות בהפועל גלבוע. היה בורג מרכזי בחלק האחורי של הקבוצה הצעירה ואף סיפק שישה שערים.

חתימתם של השניים לעונת 2026/27 הקרובה במחלקת הנוער של מכבי תל אביב התאפשרה אודות סוכנות השחקנים Play It. החתימה בוצעה בנוכחותו של אורן שטרלינג.