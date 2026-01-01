אמילי אלקובי הוכתרה לאלופת העולם במחול

גאווה ישראלית: הרקדנית בת ה־12 מנבחרת Dance Factory הרצליה זכתה במקום הראשון באליפות שנערכה בסלוניקי. גם קבוצת Outrage הוכתרה לאלופת העולם

התחרות הבינלאומית All Dance Champion of the World נחשבת לאחת מהתחרויות הגדולות והיוקרתיות בעולם המחול, ומשתתפים בה רקדנים ונבחרות מעשר מדינות בעולם. האירוע מתקיים מדי שנה ומאגד מגוון רחב של סגנונות ריקוד, כאשר המתחרים נבחנים על רמה טכנית, יצירתיות, ביצוע ונוכחות בימתית. השנה התקיימה האליפות בסלוניקי שביוון, ובין המתמודדים מכל העולם בלטה נציגה ישראלית צעירה שהותירה חותם.

אמילי אלקובי, בת 12, מנבחרת Dance Factory הרצליה, זכתה במקום הראשון באליפות העולם 2026, ועל כך הוענקו לה מדליה וגביע. אמילי, המתאמנת בנבחרת בניהולה של טל מלכה, בעלת הסטודיו, קטפה את תואר אלופת העולם בקטגוריית הסולו עם הריקוד "Cat Women", עליו התאמנה במשך שנה שלמה מתוך מסירות, התמדה והשקעה בלתי מתפשרת.

הכוריאוגרפיה לריקוד נוצרה בידי אירנה פריידין, אחת ממאמנות הנבחרת, אשר ליוותה את אמילי לאורך כל הדרך אל הפסגה. לצד ההישג האישי המרשים, השתתפה אמילי גם עם קבוצת Outrage של נבחרת Dance Factory, בהדרכתו של המאמן אייל לוי, אשר זכתה אף היא במקום הראשון בקטגוריה שלה והוכתרה לאלופת עולם.

קבוצת Outrage (גיטל פרס)

הדרך לפסגה

הדרך לאליפות העולם החלה עוד קודם לכן: מדי שנה, הזוכים במקום הראשון באליפות הארץ הם אלו הזוכים לייצג את ישראל ולהתמודד באליפות העולם, וכך גם אמילי ונבחרת Dance Factory סללו את דרכן לסלוניקי. לצד ההישג התחרותי, זכה אייל לוי, מאמן קבוצת Outrage, ב-Golden Ticket להשתתפות בתחרות נוספת שתתקיים באורלנדו שבארה"ב, הישג המעיד על רמתה הגבוהה של הנבחרת כולה.

הדרך לפסגה דרשה השקעה עצומה ולא פשוטה עבור ילדה בגילה. לאורך השנה התאמנה אמילי חמישה ימים בשבוע, ובתקופה שקדמה לאליפות הגבירה את קצב האימונים לשבעה ימים בשבוע, במשך שלוש עד חמש שעות מדי יום. אחד הרגעים המרגשים ביותר היה כאשר עלתה לבמה עטופה בדגל ישראל כדי לקבל את גביע האלופה. בימים שבהם כל ייצוג של ישראל בזירה הבינלאומית נושא משמעות מיוחדת, הנפת הדגל על הבמה העולמית הפכה לרגע של גאווה, התרגשות וניצחון.

אמילי אלקובי (גיטל פרס)

הישגיה של אמילי הם תוצאה של עבודה קשה, נחישות והתמדה, לצד ליווי מקצועי של צוות Dance Factory בראשות טל מלכה, ומאמני הנבחרת אירנה פריידין ואייל לוי. זכייתה האישית, לצד זכייתה של קבוצת Outrage וה-Golden Ticket שקיבל אייל לוי, מהוות מקור לגאווה גדולה עבור משפחתה, המועדון ומדינת ישראל כולה.