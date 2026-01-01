נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד הפסידה לאיסלנד

הסגל החסר נוצח 35:23 בטורניר. ביום ראשון תקבל הזדמנות אחרונה לסיים במקום ה-15 שמבטיח עלייה לאליפות העולם, מול המפסידה בין קרואטיה לרומניה

נבחרת העתודה הפסידה לאיסלנד 35:23, וביום ראשון תקבל הזדמנות אחרונה לסיים במקום ה-15 שמבטיח עלייה לאליפות העולם, כאשר תפגוש את המפסידה במשחק בין קרואטיה לרומניה.

הנבחרת הופיעה למשחק בהרכב חסר, ללא השוער הפצוע אלון רוצבי, המרכז טל אקשטיין שנפצע, אריאל שהרבני שהורחק עד סיום הטורניר ועידו צ'רנובילסקי שנפצע עוד במשחק הראשון של האליפות.

האיסלנדים החמיצו שני פנדלים בדקות הפתיחה והנבחרת עלתה ליתרון 0:2, אך מהר מאוד התגלו הפערים בין הנבחרות. איסלנד עלתה ליתרון 2:4 ומשם הפער הלך וגדל עד ל-6:16 ו-9:20 בהפסקה, כאשר הנבחרת התקשתה מול ההגנה ושוער היריבה.

נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד (EHF)

המחצית השנייה הייתה לפרוטוקול בלבד. צוות המאמנים העניק דקות משחק גם לשחקנים שלא קיבלו דקות רבות לאורך הטורניר, בדרך להפסד בסיום.

כובשים: בן גרוס 5, יונתן פלח 4, ליאם מדר 3, עידן מנע 3, עדי כהן 2, אורי כהן 2, איתמר גולדשטיין 2, נוי פיירמן 1, יובל הבר 1.

שוערים: יהונתן בנשטרית רשם 10 עצירות מ-36 זריקות, איתן אלבז 2 מ-11. שוערי איסלנד רשמו יחד 20 עצירות מ-43 זריקות.