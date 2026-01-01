מסי כרגע מוביל: הגמר שיכריע גם את כדור הזהב?

התחזיות נותנות לפרעוש סיכוי של 42% לפרס האישי, לאמין ימאל לא במונדיאל מבריק, אך זכה בתארים עם ברצלונה. הספרדי יהפוך לצעיר אי פעם עם התואר?

גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד צפוי להכריע לא רק את זהות אלופת העולם החדשה, אלא גם להשפיע באופן דרמטי על המרוץ לכדור הזהב של עונת 2025/26. לפי ההערכות האחרונות, ליאו מסי ולאמין ימאל, שני בוגרי לה מאסיה שמזוהים עם ברצלונה ואף חולקים את התמונה האייקונית מילדותו של הכוכב הספרדי, הם שני המועמדים המובילים לזכייה בפרס היוקרתי.

על פי התחזיות, מסי הוא הפייבוריט הגדול עם סיכוי של 42% לזכות בכדור הזהב התשיעי בקריירה שלו, בעוד שלאמין ימאל מדורג במקום השני עם 29%. משמעות הדבר היא שהקרב ביניהם בגמר עשוי להיות גם הקרב הישיר על התואר האישי היוקרתי ביותר בכדורגל העולמי.

מסי מוביל, לאמין יכול לעשות היסטוריה

מסי היה מהגורמים המרכזיים במסע של ארגנטינה אל הגמר. הקפטן הארגנטינאי כבש שמונה שערים, בדיוק כמו קיליאן אמבפה, והוסיף ארבעה בישולים לאורך הטורניר. גם ברמת המועדונים הוא רשם עונה מצוינת עם אינטר מיאמי, כשהוביל אותה לאליפות הראשונה בתולדותיה ב-MLS עם 35 שערים ו-23 בישולים.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

על רקע הוויכוח סביב שחקנים שאינם משחקים באירופה, באתר הרשמי של כדור הזהב אף פרסמו מאמר שהבהיר כי אין כל מניעה ששחקן מחוץ ליבשת יזכה בפרס. "אפשר בהחלט לזכות בכדור הזהב גם בלי לשחק במועדון אירופי. מבחינה היסטורית זה היה קשה יותר, אך העלייה ברמתן של ליגות מחוץ לאירופה משנה את המציאות", נכתב. כזכור, מסי עצמו זכה בכדור הזהב השמיני שלו ב-2023, כשכבר היה שחקן אינטר מיאמי.

מיד אחריו מדורג לאמין ימאל, שמחזיק בסיכוי של 29%. אמנם הכוכב בן ה-19 כבש שער אחד בלבד במונדיאל, אך ההצלחה של ספרד, לצד העונה המרשימה שלו בברצלונה, שכללה 24 שערים, 16 בישולים ב-45 משחקים וזכייה באליפות ספרד ובסופר קאפ, מציבות אותו כאחד המועמדים הבכירים.

לאמין ימאל וליאו מסי (IMAGO)

אם יזכה בפרס, יהפוך לאמין ימאל לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שזוכה בכדור הזהב, וישבור את שיאו של רונאלדו הברזילאי, שזכה בתואר בגיל 21. כדי לעשות זאת, הוא יצטרך להוביל את ספרד לניצחון על ארגנטינה בגמר המונדיאל.

את רשימת חמשת המועמדים הבכירים משלימים הארי קיין, שמחזיק בסיכוי של 16% לאחר עונה שבה כבש 72 שערים בכל המסגרות, אוסמן דמבלה עם 3% בלבד בניסיון לשמור על התואר, וקיליאן אמבפה, שמדורג חמישי עם סיכוי של 2% בלבד אחרי עונה ללא תארים עם ריאל מדריד ונבחרת צרפת.