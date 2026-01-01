"רונאלדו אולי מתאים לסעודיה, אבל לא למונדיאל"

רונאלדו הברזילאי דיבר על CR7 שחווה גביע עולם מאכזב: "​למרות התשוקה שלנו לכדורגל והרצון לשחק לנצח, בסופו של דבר הגוף הוא זה שמחליט בשבילנו"

בזמן שליאו מסי ממשיך להדהים גם בגיל 39 עם שמונה שערים במונדיאל 2026 והוביל את ארגנטינה לגמר, כריסטיאנו רונאלדו חווה טורניר מאכזב בהרבה. הכוכב הפורטוגלי בן ה-41 כבש שלושה שערים בלבד ולא הצליח למנוע את הדחת נבחרתו כבר בשמינית הגמר.

מי שהתייחס לפער בין שני הכוכבים הגדולים של הדור האחרון הוא אגדת הכדורגל הברזילאית רונאלדו, שסבור כי גופו של כריסטיאנו כבר אינו מאפשר לו להתחרות ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל העולמי.

לדבריו, גם כריסטיאנו וגם ניימאר הגיעו לנקודה שבה הגוף מתחיל להציב את הגבולות. "בדרך כלל הגוף אומר לך מתי אתה כבר לא יכול להמשיך. אני חושב ששניהם, כריסטיאנו וניימאר, הגיעו לנקודה שבה יש הסכמה בינם לבין הגוף שלהם. קשה מאוד לנצח את המאבק הזה".

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

"בסופו של דבר הגוף הוא שמחליט"

רונאלדו המשיך והסביר כי לדעתו יש הבדל גדול בין משחק בליגה הסעודית לבין התמודדות במונדיאל. "אולי לכריסטיאנו רונאלדו עדיין יש את הרמה לשחק בערב הסעודית, אבל כדי לשחק במונדיאל אתה מבין שזה הרבה יותר קשה. הרמה שם גבוהה הרבה יותר".

החלוץ האגדי הוסיף כי גם אהבת המשחק אינה יכולה לגבור על מגבלות הגוף. "למרות התשוקה שלנו לכדורגל והרצון לשחק לנצח, בסופו של דבר הגוף הוא זה שמחליט בשבילנו. אני כבר לא משחק היום כי המוח שלי עדיין חושב כמו כדורגלן, אבל הגוף שלי כבר לא מסוגל לעמוד בקצב הזה".