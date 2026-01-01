נעצר בפרשת מין: סיפורו של שופט גמר המונדיאל

סלאבקו וינצ'יץ' נעצר בפשיטה משטרתית על מסיבת מין בה נתפסו קוקאין, אקדחים וכסף מזומן. על הבחירה בו לניהול ספרד - ארגנטינה: "הרגליים שלי רעדו"

פיפ"א אמנם כבר הודיעה כי השופט הסלובני סלאבקו וינצ'יץ' ינהל את גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה, אך מאחורי המינוי היוקרתי מסתתר אחד הסיפורים החריגים ביותר בעולם השיפוט. לפני שש שנים בלבד מצא את עצמו וינצ'יץ' במרכז פרשה בינלאומית, לאחר שנעצר במהלך פשיטה משטרתית על מסיבת מין בבוסניה והרצגובינה, שבה נתפסו קוקאין, אקדחים וכסף מזומן.

האירוע התרחש במאי 2020 בעיר ביילינה. המשטרה פשטה על המקום ועצרה 35 בני אדם, 26 גברים ותשע נשים. במהלך המבצע נתפסו ארבע חבילות קוקאין, עשרה אקדחים, שלושה אפודי מגן ויותר מ-10,000 אירו במזומן. בין העצורים הייתה גם טיאנה מקסימוביץ', שנחשדה כמי שעמדה בראש רשת זנות בינלאומית ובהמשך הודתה באשמה.

וינצ'יץ' נעצר יחד עם הנוכחים, אך מעולם לא נחשד במעורבות בפרשה. הוא נחקר כעד בלבד ושוחרר לאחר שהתברר כי אין כל קשר בינו לבין הפעילות הפלילית שנחשפה במקום.

סלאבקו וינצ'יץ' ושחקני נבחרת ספרד (IMAGO)

"הרגליים רעדו": מהמעצר לבמה הגדולה בעולם

לאחר שחרורו סיפר וינצ'יץ' לכלי התקשורת הסלובני Vecer כי הגיע לבוסניה לפגישה עסקית בלבד. "מצאתי את עצמי בחווה במקרה. יש לי חברה פרטית והגעתי לבוסניה לפגישה עסקית. קיבלתי הזמנה לארוחת צהריים, שהתבררה כטעות הגדולה ביותר שלי. אני מצטער עליה", אמר.

לדבריו, "ישבתי עם אנשי העסקים שלי כשלפתע המשטרה הגיעה. אין לי שום קשר לאנשים שנעצרו או לקבוצה שנחקרה, וגם לא לשותפים העסקיים שלי. לקחו אותנו לתחנת המשטרה, גבו מאיתנו עדות, וברגע שהתברר שאנחנו כלל לא מכירים את המעורבים, שוחררנו".

גם יו"ר איגוד השופטים בסלובניה, ולאדו שאין, יצא להגנתו באותה תקופה: "לפי כל המידע הרשמי והלא רשמי שאספנו, וגם לפי דבריו של סלאבקו עצמו, הוא אינו חשוד בדבר ולא נפתח נגדו שום הליך. הוא פשוט היה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. זו שרשרת של נסיבות אומללות".

סלאבקו וינצ'יץ' (רויטרס)

למרות אותה פרשה, הקריירה של וינצ'יץ' לא נעצרה. הוא המשיך לשפוט ברמות הגבוהות ביותר, כולל גמר ליגת האלופות ב-2024 בין ריאל מדריד לדורטמונד. הנבחרת הפעם היחידה שבה שפט את ארגנטינה בעבר הייתה בהפסד הסנסציוני 2:1 לערב הסעודית במונדיאל 2022.

במונדיאל הנוכחי ניהל שלושה משחקים: ניצחונה של מקסיקו על אקוודור בשלב 32 האחרונות, התיקו בין ברזיל למרוקו והניצחון של אלג'יריה על ירדן. כעת הוא יקבל את המשימה הגדולה ביותר, גמר גביע העולם באצטדיון מטלייף, יחד עם צוות הקו שלו, תומאז' קלאנצ'ניק ואנדראז' קובאצ'יץ', בעוד אדהאם מחאדמה מירדן ישמש כשופט הרביעי.

וינצ'יץ' הודה כי המינוי תפס אותו בהפתעה מוחלטת כאשר יו"ר ועדת השופטים של פיפ"א, פיירלואיג'י קולינה, בישר לו על הבחירה. "קודם כל הייתי בהלם, אחר כך הגיעה השמחה. הרגליים שלי רעדו. זו זכות מדהימה לשפוט גמר מונדיאל. זה החלום של כל שופט צעיר כשהוא מתחיל את דרכו. אני כל כך גאה בעצמי ובצוות שלי, ואני עדיין לא מצליח לעכל את זה".

סלבקו וינצ'יץ' מוציא צהוב (IMAGO)

השופט הסלובני הוסיף: "קשה מאוד לתאר במילים את מה שאני מרגיש. אני גאה לייצג את סלובניה באירוע הספורט הגדול בעולם. אנחנו ניתן את כל מה שיש לנו". הוא הדגיש גם את החשיבות של עבודת הצוות: "שיפוט הוא כולו עבודת צוות. בלי תומאז' קלאנצ'ניק ואנדראז' קובאצ'יץ' זה לא היה אפשרי. אנחנו חברים טובים כבר שנים, וכל ההצלחה הזו שייכת גם להם".

וינצ'יץ' הקדיש את ההישג גם לבני משפחתו. "הם הראשונים שעליהם חשבתי. הם הקריבו כל כך הרבה לאורך הקריירה שלי, ולכן אני כל כך גאה שהגעתי לרגע הזה. גם להם מגיע חלק גדול מהמינוי הזה".

גם קולינה התייחס לבחירה ואמר כי מדובר באחד הרגעים המרגשים ביותר בכל מונדיאל. "בכל פעם שאנחנו מודיעים לשופטים מי ינהל את משחקי הגמר, אני מצטמרר מחדש. אחרי מסע ארוך של 102 משחקים, לבחור את הצוות שייצג את פיפ"א בגמר הוא כבוד גדול".

לדבריו, בחירת השופט לגמר אינה מסתכמת במשחק אחד. "יש הרבה חלקים בפאזל. אנחנו בוחנים את כל הביצועים לאורך הטורניר, את המשחקים שניהלו ואת היכולת שלהם להתמודד עם הרגעים הגדולים ביותר. רק אחרי שכל החלקים מתחברים מתקבלת ההחלטה מי ישפוט את גמר המונדיאל".