בתו של סילביו בלדיני הלכה לעולמה בגיל 30

טרגי: מאמן הנבחרת הצעירה של איטליה, שתפס פיקוד באופן זמני גם על הבוגרים עד להגעת המחליף המיועד, נפרד מהבת שלו בטרם עת עקב מחלה במערכת העצבים

חדשות טרגיות עבור המאמן האיטלקי סילביו בלדיני, כשבתו ולנטינה הלכה לעולמה היום (שישי), בגיל 30 בלבד, לאחר שנכנעה למחלה במערכת העצבים. בלדיני, מאמן הנבחרת הצעירה של האזורי, לקח פיקוד גם על הנבחרת הבוגרת בהיעדר מאמן עם סיום דרכו של ג’נארו גאטוזו לאור הכישלון במשימה להעפיל למונדיאל.

בעבר סיפר כי “היא לימדה אותי לאהוב מבלי לצפות לכלום בחזרה. כמו אשתי, שעזרה לי להבין מה זה אומר להקים משפחה. משפחה אומר לנסות להבין את הבעיות, בייחוד את אלו הקשות ביותר, וזה נותן לנו איחוד וייחוד”.

ולנטינה סבלה ממחלה שנקראת טטראפרזיס ספסטי, שזו נוירולוגית במערכת העצבים המרכזית (במוח או בחוט השדרה) המשבשת את זרם האותות החשמליים אל הגוף, ובכך גורמת לשרירי הידיים והרגליים להיות נעולים ומתוחים באופן קבוע ולסבול מחולשה קשה ומעוויתות בלתי רצוניות.