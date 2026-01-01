אנצו פרננדס עקץ את אנגליה, עורר סערה ומחק

כוכב ארגנטינה העלה לסטורי תמונה שלו ושל מסי ופארדס צוחקים עם השיר Wonderwall המזוהה עם האנגלים, ברקע. לאחר מכן, העלה את אותה תמונה ללא השיר

יממה לאחר הניצחון הדרמטי של ארגנטינה על אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026, ממשיכה היריבות הלוהטת בין הנבחרות לייצר כותרות. הפעם היה זה אנצו פרננדס שעמד במרכז הסערה, לאחר שפרסם סטורי באינסטגרם שלעג ליריבה, אך זמן קצר לאחר מכן הסיר חלק ממנו.

הקשר הארגנטינאי העלה לסטורי תמונה שיצר אחד האוהדים, בה הוא נראה צוחק לצד ליאו מסי ולאנדרו פארדס במהלך ההתאוששות שלאחר המשחק. ברקע בחר להשמיע את השיר Wonderwall של להקת אואזיס, השיר שליווה את שחקני ואוהדי אנגליה בכל אחד מניצחונותיהם במהלך המונדיאל.

הבחירה בשיר לא הייתה מקרית. במהלך הטורניר הפך Wonderwall למעין המנון בלתי רשמי של נבחרת אנגליה, כאשר החגיגות של שחקניו של תומאס טוכל לצליליו הפכו לוויראליות. על רקע היריבות ההיסטורית בין אנגליה לארגנטינה, פרננדס בחר להשתמש דווקא בשיר המזוהה עם האנגלים כדי לעקוץ אותם לאחר ההדחה.

הסטורי של אנצו פרננדס (צילום מסך)

העלה מחדש ללא המוזיקה, הסערה נמשכת

אלא שכעבור דקות ספורות העלה פרננדס את אותו סטורי פעם נוספת, הפעם ללא המוזיקה, כשהתמונה בלבד נותרה באוויר. לא ברור אם החליט להסיר את השיר מיוזמתו או בעקבות התגובות שעורר הפרסום.

למרות זאת, זו אינה הפרשה היחידה שמסעירה את אנגליה מאז המשחק. מוקדם יותר עוררה ארגנטינה ביקורת חריפה בעקבות חגיגות העלייה לגמר באצטדיון מרצדס-בנץ, כאשר השחקנים הצטלמו עם שלט שעליו נכתב: "איי פוקלנד שייכים לארגנטינה", מסר שהצית זעם רב בממלכה המאוחדת.

כמו כן, אשתו של פרננדס, ולנטינה, עוררה סערה בארגנטינה לאחר שסיפרה כי לא הרשתה לבנם בן השנתיים, שנולד באנגליה, להצטרף לקריאות הלעג של האוהדים הארגנטינים נגד האנגלים, וגם בתם הבכורה נמנעה מכך מתוך כבוד למדינה שבה המשפחה מתגוררת.

אנסו פרננדס מטריף את הקהל הארגנטינאי (רויטרס)

התגובות לדבריה היו חריפות, על רקע הזיכרון הלאומי ממלחמת פוקלנד ב-1982 בין ארגנטינה לבריטניה, שבה נהרגו מאות חיילים משני הצדדים. לאחר הניצחון ניסה פרננדס להגן על אשתו, והדגיש כי דבריה לא נאמרו מתוך כוונה רעה. הוא אמר שהמשפחה מכבדת את האנגלים שעובדים בביתם, אך באותה מידה נלחמה על ייצוג ארגנטינה והקדישה את ההישג לזכר הנופלים במלחמת פוקלנד.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

כעת, לאחר פרסום הסטורי של פרננדס, נראה כי המתיחות בין הצדדים רק הולכת וגוברת. הניצחון של ארגנטינה כבר נחרט כאחד הרגעים הגדולים של המונדיאל, אך לצד ההישג הספורטיבי הוא ממשיך לייצר גם לא מעט סערות מחוץ למגרש.