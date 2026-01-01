אלברס, מסי, השופט ולאמין ימאל: לאפורטה מדבר

נשיא ברצלונה התייחס לגמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה: "​אם השופט יידע להשתלט על המשחק יהיה לנו סיכוי טוב יותר. הגשנו הצעה טובה על חוליאן"

נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, הגיע לניו יורק לקראת גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה, אך לצד ההתרגשות מהאירוע הגדול, התייחס גם לאחד הנושאים החמים ביותר סביב המועדון, הניסיון לצרף את חלוץ אתלטיקו מדריד, חוליאן אלברס. הדברים מגיעים לאחר שנשיא הקולצ'ונרוס, אנריקה קרסו, הבהיר כי הארגנטינאי ימשיך בקבוצה גם בעונת 2026/27.

בראיון לתחנות רדיו בספרד שמר לאפורטה על קו זהיר, אך חשף כי ברצלונה כבר עשתה את הצעד שלה. "הגשנו הצעה, ועכשיו אתלטיקו צריכה להחליט", אמר ל-RAC1. "חוליאן אמר שהוא רוצה לעזוב, אבל ההצעה שלנו אינה בלתי מוגבלת. נקבע מועד אחרון למקרה שאתלטיקו תשנה את דעתה".

לדבריו, ברצלונה משוכנעת כי מדובר בהצעה ראויה. "הגשנו הצעה טובה מאוד. זה השחקן שהאנזי פלק ודקו רוצים, אבל אם אתלטיקו לא תקבל אותה, נצטרך לעבוד על חלופות אחרות".

חוליאן אלברס (רויטרס)

"ספרד תנצח אם השופט יידע להשתלט על המשחק"

לאפורטה שיבח את עבודתו של המנהל הספורטיבי דקו והדגיש כי הוא ממשיך לבחון אפשרויות נוספות במקביל למרדף אחר אלברס. "דקו עובד כל הזמן, ביעילות ובדיסקרטיות, כפי שהוכיח עם אדיימי וגם במקרה של אנתוני גורדון", אמר. הנשיא אף החמיא לקיצוני האנגלי על הופעתו בחצי הגמר מול ארגנטינה והוסיף כי אם עסקת אלברס לא תצא לפועל, במועדון כבר קיימות חלופות נוספות.

בהמשך התייחס לאפורטה בגאווה לנציגות של ברצלונה בגמר המונדיאל. לדבריו, שמונה בוגרי לה מאסיה, כולל ליאו מסי, משתתפים במשחק, ובסך הכל שמונה שחקני הקבוצה נמצאים בסגל נבחרת ספרד.

"זה מקור גאווה עבור לה מאסיה", אמר. "מסי שייך לחלק המפואר ביותר בהיסטוריה של ברצלונה, הוא העבר וגם ההווה, ולאמין ימאל הוא ההווה והעתיד של המועדון. אנחנו גאים שגידלנו את שניהם בבית". בנוסף הזכיר גם את ז'ואן גארסיה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, דני אולמו, גאבי, פדרי ופראן טורס, ואמר: "זה פשוט מדהים".

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לקראת הגמר עצמו העריך לאפורטה כי מדובר ב"משחק הנבחרות הטוב ביותר שאפשר לראות כיום", בין שתי נבחרות בעלות סגנונות שונים. "ארגנטינה משחקת בצורה אגרסיבית יותר, בעוד ספרד משחקת כקבוצה מגובשת יותר, עם סגנון שמזכיר מאוד את ברצלונה", אמר.

כשנשאל על התחזית שלו למשחק, לא הסתיר את העדפתו. "ספרד תנצח, אל תבקשו ממני לנקוב בתוצאה. לדעתי יש לנו נבחרת טובה יותר, ואם השופט יידע להשתלט על המשחק, יהיו לספרד סיכויים טובים יותר לנצח".

לאפורטה גם הרגיע את האוהדים בנוגע למצבו של לאמין ימאל, שסבל מאי נוחות לאחר חצי הגמר מול צרפת. "אני חושב שזה קרה במהלך הפנדל, אבל הוא אמר לנו שהוא מרגיש טוב. עבור כולם זה גמר גדול, אבל עבור לאמין במיוחד, כי הרבה מהפוקוס מופנה לדו קרב בינו לבין מסי".

לאמין ימאל וליאו מסי (IMAGO)

לסיום סיפר נשיא ברצלונה כי מעבר לצפייה בגמר, המשלחת של המועדון מנצלת את הביקור בארצות הברית גם לפגישות עבודה עם בכירי עולם הכדורגל, בהם נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, נשיא לה ליגה חאבייר טבאס ויו"ר ההתאחדות הספרדית רפאל לוסאן. "אלה ימים אינטנסיביים מאוד. נפגשנו, אכלנו יחד ודיברנו על הכדורגל בכלל", סיכם.