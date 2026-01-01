בצרפת דורשים לשחק מחדש את חצי הגמר מול ספרד

יותר מ-50 אלף חתמו. הצרפתים טוענים שלאמין ימאל נגע בכדור ביד לפני שהוכשל על ידי לוקה דין: "שינה לחלוטין את המשחק". פיפ"א כמובן לא תתייחס

הסערה סביב חצי גמר מונדיאל 2026 בין צרפת לספרד מסרבת להירגע. ימים ספורים לאחר ההפסד 2:0 של הטריקולור, יותר מ-50 אלף אוהדים צרפתים חתמו על עצומה הקוראת לפיפ"א להורות על משחק חוזר, בטענה כי השער הראשון של ספרד הושג לאחר טעות שיפוט משמעותית.

העצומה מתמקדת במהלך שהוביל לפנדל לזכות ספרד. לטענת יוזמיה, לאמין ימאל נגע בכדור ביד לפני שלוקה דין הכשיל אותו ברחבה, ולכן הפנדל כלל לא היה צריך להישרק. מיקל אויארסבאל ניצל את ההזדמנות כדי לכבוש את ה-0:1, שלדברי החותמים שינה לחלוטין את מהלך המשחק.

בעצומה נכתב: "במהלך הפנדל שנשרק לזכות ספרד, לאמין ימאל נוגע בכדור ביד. צרפת לא הייתה אמורה לספוג את השער הראשון, ששינה לחלוטין את אופי המשחק. הספורט צריך להתנהל לפי החוקים, והערב הם לא כובדו". בשעות האחרונות המשיכה העצומה לצבור תאוצה וזכתה לעשרות אלפי חתימות.

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פיפ"א לא צפויה להיענות, דשאן כבר תקף

למרות ההד הרב ברשתות החברתיות, הסיכוי שהדרישה תתקבל כמעט ואינו קיים. תקנון פיפ"א אינו מאפשר לקיים משחק חוזר בעקבות החלטת שיפוט, גם אם בדיעבד ניתן לטעון כי הייתה שגויה. במהלך המשחק עצמו נבדקה התקרית על ידי צוות השיפוט בראשות השופט הסלבדורי איבן ברטון, שבחר להשאיר את החלטתו על כנה ולהעניק את בעיטת העונשין לספרדים.

מי שכבר מתח ביקורת על צוות השיפוט מיד לאחר שריקת הסיום היה מאמן צרפת, דידייה דשאן. המאמן הביע אי שביעות רצון ממספר החלטות של ברטון ואף הטיל ספק במינויו לנהל משחק בסדר גודל של חצי גמר גביע העולם.

עם זאת, דשאן הודה כי מעבר לוויכוחים סביב השיפוט, גם היכולת של שחקניו והטעויות שביצעו במהלך ההתמודדות היו גורם מרכזי בהפסד לספרד. בזמן שצרפת מנסה להתאושש לקראת המשחק על המקום השלישי מול אנגליה, ספרד כבר ממוקדת במשימה הגדולה הבאה, גמר מונדיאל 2026 מול ארגנטינה של ליאו מסי, שם תנסה לזכות בגביע העולם השני בתולדותיה.