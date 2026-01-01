אלטרנטיבה לאלברס: חלוץ אל נאסר הוצע לברצלונה

מפתיע: ג'ון דוראן הקולומביאני שלא השתלב בסעודיה רוצה לחזור לאירופה והוצע לקטלונים, אך בנפיקה מובילה במרוץ אחריו. עשוי להגיע בהשאלה עם אופציה

ברצלונה ממשיכה לבחון אפשרויות לחיזוק החלק הקדמי לקראת העונה הקרובה, ובספרד מדווחים כי אחד השמות המפתיעים שהוצעו למועדון הוא החלוץ הקולומביאני ג'ון דוראן, ששייך לאל נאסר הסעודית. למרות שהכיוון המתקדם ביותר עבורו הוא מעבר לבנפיקה ליסבון, במועדון הקטלוני עוקבים אחר ההתפתחויות.

הבלאוגרנה צפויים לצרף חלוץ בכיר לאחר עזיבתו של רוברט לבנדובסקי, ובמקרה שפראן טורס אכן יעבור לפאריס סן ז'רמן, ייתכן שיגיע גם חלוץ נוסף. המטרה המרכזית של ברצלונה נותרה חוליאן אלברס, אך במועדון מבינים כי העסקה מול אתלטיקו מדריד הופכת למסובכת יותר, ולכן המנהל המקצועי דקו בוחן גם חלופות נוספות.

דוראן אינו שם חדש עבור ברצלונה. כבר במהלך 2025, כאשר עוד שיחק באסטון וילה, דקו אף נפגש עם סוכנו ובחן אפשרות לצרפו, אך החלוץ העדיף אז את ההצעה של אל נאסר, ששילמה עליו כמעט 80 מיליון אירו בינואר 2025.

ג'ון דוראן (רויטרס)

בנפיקה מובילה, ברצלונה עדיין עוקבת

המעבר לערב הסעודית לא התפתח כפי שציפה דוראן. הקולומביאני התקשה להשתלב באל נאסר וכמעט שלא שיחק, ובהמשך הושאל לזניט סנט פטרסבורג ולפנרבחצ'ה, שם הצליח להציג מחדש את יכולותיו. בשבועות האחרונים אישרה אל נאסר לסביבתו של השחקן לחפש עבורו קבוצה חדשה. בין המועדונים שפנו אליהם נמצאת גם ברצלונה, בעיקר בזכות הקשרים שנוצרו בין הצדדים בשנים האחרונות, אך בשלב זה לא נעשו צעדים משמעותיים מעבר לבדיקת האפשרות.

מי שנמצאת בעמדה המתקדמת ביותר היא בנפיקה. לפי הדיווח, ראשי המועדון הפורטוגלי צפויים לטוס לערב הסעודית במטרה להשלים את העסקה, כאשר המתווה המועדף הוא השאלה עם אופציית רכישה, בכפוף להסכמה על תנאי שכרו של השחקן.

דוראן בן ה-22 מעוניין לשוב לאירופה בכל מחיר, מתוך אמונה שיוכל להחיות מחדש את הקריירה שלו לאחר המעבר המוקדם לערב הסעודית. האפשרות לצרפו בהשאלה עם אופציית רכישה הופכת אותו לאטרקטיבי במיוחד עבור מועדונים המחפשים חיזוק בעל פוטנציאל גבוה.

במקביל, בברצלונה ממשיכים לעקוב אחר שחקנים נוספים שעשויים לעזוב את הליגה הסעודית. אחד השמות שעלו הוא דרווין נונייס, שהיה קרוב בעבר להצטרף לקטלונים עוד כששיחק באלמריה, אך בחר לבסוף לעבור לבנפיקה ומשם המשיך לליברפול.