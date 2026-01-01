המשטרה פרסמה הנחיות לקראת בית"ר - הפועל ת"א

במשטרת ישראל העבירו דגשים לקהל האוהדים לפני המפגש באצטדיון נתניה: "השערים ייפתחו ב-18:30, יתבצע בידוק קפדני". וגם: הסדרי התנועה ופירוטכניקה

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין הפועל תל אביב לבין בית"ר ירושלים, שייערך מחר (שבת, 20:30) באצטדיון 'מרים' בנתניה. במסגרת ההיערכות, החל משעות הצהריים יתפרסו מאות שוטרים, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון וברחובות הסמוכים, ויפעלו לאבטחת הקהל ושמירה על הסדר והביטחון.

לצד זאת, כוחות המשטרה יפעלו להכוונת התנועה בצירים המובילים לאצטדיון, כאשר פתיחת השערים לכניסת הקהל תתאפשר החל מהשעה 18:30. לאור הבדיקה הקפדנית שתתבצע בשערים בקרב כלל הבאים לאצטדיון, המשטרה קוראת לאוהדים להקדים את הגעתם ולהישמע להנחיות.

במשטרה הדגישו כי הכניסה למרחב האצטדיון תתאפשר לבעלי כרטיסים בלבד ולא יימכרו כרטיסים ביום המשחק. כמו כן, חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות לאפסנו בכניסה. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול. בנוסף, נמסר כי חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

דניאל דאפה (אורן בן חקון)

בכל הנוגע לציוד עידוד ואמצעים אסורים, הבהירו במשטרה: "הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס בסך 3,000 ש"ח והליך פלילי". עוד הודגש כי השלכת או הדלקת פירוטכניקה וחפצים לעבר המגרש היא עבירה פלילית העלולה להביא להפסקת המשחק ולקנס מנהלי גבוה.

הנחיה מחמירה נוספת נוגעת לכיסוי פנים: לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם-צוואר או כל פריט לבוש המקשה על זיהוי האדם. במשטרה ציינו כי כל מי שיגיע עם פריט המקשה על זיהויו בניגוד לחוק, ייקנס ב-500 ש"ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

רכב משטרה (IMAGO)

לקראת המשחק ייערכו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה: החל משעות הצהריים לא תותר חניה בחניונים המזרחי והדרומי, והחניון המערבי ייפתח למוזמנים בלבד. לרשות הקהל פתוחים החניונים בסינמה סיטי, גן ציפור, חניוני הצורן וקניון נעימי, כשהמשטרה תבצע אכיפה מוגברת נגד חניה אסורה. בנוסף, ייסגרו לתנועה שדרת היהלומים (כיכר רמי לוי) ועד רחוב האצטדיון פינת שדרות לנטוס משני הכיוונים. לבאים מרחוב הצורן לא תתאפשר פנייה שמאלה לרחוב האצטדיון.

במשטרת ישראל סיכמו: "אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שמרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם".