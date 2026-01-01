מכבי חיפה הגיעה לסיכום עם קוצ'אליספור על שואו

במועדון אישרו כי הקבוצה הטורקית, אליה הקשר האנגולי הושאל בעונה הקודמת, תצרף אותו באופן קבוע לאחר שיסדיר את ענייני הוויזה ויחתום לשלוש עונות

מכבי חיפה בדרך להיפרד מזר נוסף שלה. אחרי שכבר הודיעה על פרידה מעבדולאי סק, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ וקסנדר סברינה, בטורקיה מדווחים כי הבא בתור הוא מנואל קאפומנה, הידוע גם כשואו. במועדון אישרו כי אכן מתקיימים מגעים בין הצדדים בנוגע להעברתו.

הקשר האחורי, שהושאל בעונה החולפת לקוצ’אליספור הטורקית, ימשיך אצלה בשלוש העונות הקרובות אחרי שהצדדים הגיעו להסכם שקוצ’אליספור תשלם עליו בשנתיים הקרובות, ושואו יחתום לשלוש עונות במדיה לאחר שיסדיר את ענייני הוויזה.

הקשר האנגולי, שנכנס לשנתו האחרונה בחוזה במכבי חיפה, הגיע בחלון הקיץ של עונת 2023/24, ואחרי עונה אחת הושאל לדאלאס מה-MLS ובעונה החולפת כאמור לטורקיה. כעת, הוא עשוי לחתום את הפרק בירוק, בהם לבש את המדים 31 פעמים.