מכבי חיפה פתחה אקדמיה למצוינות בכדורסל נשים

המיזם החדש הושק בשיתוף בית הספר הריאלי. יו"ר המועדון אילן בק: "רצינו לבנות בית שמאפשר לנערות לחלום בגדול ולהתפתח כספורטאיות וגם כבנות אדם״

היום (שישי) התקיים אירוע הפתיחה של האקדמיה למצוינות בכדורסל של מכבי חיפה נשים, פרוייקט ספורט - חינוך המבקש להצמיח את דור העתיד של ספורט הנשים בישראל. האקדמיה, הראשונה מסוגה בצפון, הוקמה בשיתוף פעולה בין מכבי חיפה כדורסל נשים לבין בית הספר הריאלי העברי בחיפה, ומציעה לנערות מסלול המשלב מצוינות לימודית לצד מעטפת מקצועית מלאה לפיתוח אישי וספורטיבי.

המהלך נועד לאפשר לספורטאיות צעירות להתפתח ברמה הגבוהה ביותר, מבלי לוותר על החינוך, ולהעניק להן מסגרת המשלבת אימונים מקצועיים, ליווי רפואי ומנטלי, תוכניות אישיות ופיתוח מנהיגות מתוך תפיסה שספורט הוא כלי משמעותי לעיצוב דור העתיד.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר הודיע בבוקר שייעדר מהאירוע, אך בירך על פתיחת האקדמיה ואמר כי מדינת ישראל מחויבת להמשיך ולהשקיע בפיתוח ספורט הנשים וביצירת הזדמנויות שוות לספורטאיות צעירות בכל רחבי הארץ.

״זו השקעה בעתידה של חיפה״

סגן ראש עיריית חיפה, יוסי שלום, אמר: ״חיפה תמיד הייתה עיר שמאמינה בחינוך, בחדשנות ובפריצת דרך. האקדמיה הזו מחברת את שלושתם למסלול אחד, שמטפח מצוינות, משמעת, מנהיגות, אחריות וחוסן אישי. הספורט הוא דרך חיים, הוא חינוך, והוא מנוע ליצירת דור של נשים צעירות, בטוחות בעצמן ומובילות. זו לא רק השקעה בספורט הנשים. זו השקעה בעתידה של חיפה ובחוסנה של החברה הישראלית.״

אילן בק באירוע הפתיחה (אחר)

אילן בק, יו”ר מכבי חיפה כדורסל נשים, אמר: “האקדמיה הזו היא הרבה יותר ממסגרת להכשרת שחקניות. זו אמירה ברורה על המקום שאנחנו מאמינים שספורט הנשים צריך לתפוס בישראל. רצינו לבנות בית שמאפשר לנערות לחלום בגדול, לקבל את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, ולהתפתח גם כספורטאיות וגם כבנות אדם. שיתוף הפעולה עם בית הספר הריאלי הוא הוכחה לכך שמצוינות חינוכית ומצוינות ספורטיבית יכולות וצריכות לצעוד יחד. אנחנו מאמינים שההשקעה בדור הצעיר היא הדרך להצמיח את המנהיגות וההישגים של המחר, על הפרקט ומחוצה לו.”

״יגרמו לבנות לעשות את הקפיצה״

נור כיוף, קפטנית מכבי חיפה ושחקנית נבחרת ישראל אמרה: ״בנות האקדמיה מצטרפות למשפחת מכבי חיפה שמעניקה את כל התנאים להצלחה ברמה הכי גבוהה בישראל. הן עוזבות את בתיהן ומצטרפות לחממה שלנו ובמסלול הזה נבנות כוכבות וספורטאיות העתיד. אני בטוחה שהמעטפת המקצועית הגדולה סביבן, לצד ההשקעה בחינוך לערכים, יגרמו לבנות לעשות את הקפיצה בין ספורטאיות לספורטאיות עילית ואני כאן עבורן תמיד בכדי לתמוך ולסייע.״