נתנו דרור למילר: ההתחלה המפתיעה של המאמן ומכבי

מחזיקת הגביע הניפה תואר ראשון לעונה ופודקאסט הצהובים התכנס כדי לסכם, להתרשם ולדון על העתיד. במוקד: הסקוטי והרעיונות היצירתיים שקיבלו חופש

מכבי תל אביב פתחה אמש (חמישי) את העונה עם 1:3 על הפועל באר שבע, זכתה באלוף האלופים במשחק הראשון של העונה החדשה וכל זאת כשהיא בלי רכש הקיץ למעט דן גלזר, חיסורים רבים ולא מעט רחשים שהיו לפני המשחק על מצבה המקצועי.

אולם, קני מילר, המאמן החדש שקיבל את ההמשכיות אחרי שהוביל לזכייה בגביע, הצליח להוציא את המקסימום אמש על כר הדשא והרעיונות הטקטיים שלו קיבלו דרור ואפילו הוציאו מאורן קדוש הצהרה די מדהימה לגביו.

יחד עם רז אמיר ואבי נמני השלושה סיכמו את המשחק, דיברו על הנקודות הטובות, החיזוק שעוד לא הגיע ומה בעצם מחפשים להביא, הקשיים שיש ואלה שעוד עלולים להתעורר.

יש גם היכרות עם סטיבן ונהרן במהלך הפרק והכנה לקראת המשחק מול שריף טירספול המולדובית ביום חמישי במוקדמות הליגה האירופית. האזנה נעימה.