דוידי בדרך לרמת השרון, מור חתם בקריית גת

הקבוצה הדרומית החתימה את הסנטר המנוסה, ששיחק העונה בשומרון וגדל בהפועל תל אביב. הגארד מגיע לקבוצה מהשרון לאחר שנתיים בנהריה, שיחק בעבר באילת

מכבי קרית גת מבצעת חיזוק משמעותי בעמדת הסנטר, כשהגיעה לסיכום עם יונתן מור. מור (31, 2.05), שגדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, שיחק העונה באליצור שומרון ולפני כן שיחק באשקלון, מכבי ראשל"צ, מכבי חיפה, מכבי רעננה, חבל מודיעין, כפר סבא וכן בבוגרים של הפועל ת"א. העונה בשומרון העמיד ממוצעים של 10.9 נקודות ו-7.1 ריבאונדים למשחק.

א.ס רמת השרון הגיעה לסיכום עם עידו דוידי. דוידי (29, 1.93) שיחק בשנתיים האחרונות בנהריה, כאשר לפני כן שיחק בהפועל גלבוע/גליל, איתה עלה לליגת העל (עונת 2023/24) וקודם לכן שיחק בקריית אתא, שגם איתה עלה לליגת העל (עונת 21/22) וגם פתח איתה את העונה שאחרי בליגה הבכירה. דוידי שיחק בעבר בליגת העל גם באילת ובנהריה.