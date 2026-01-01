לראשונה בהיסטוריה: הזוכה במונדיאל תקבל גם טבעת

פיפ"א הודיעה כי בנוסף לגביע ולמדליות הזהב, הזוכה בגמר בין ספרד לארגנטינה תזכה גם בפריט ייחודי. רק 2,026 ייוצרו, כש-30 יוענקו לנבחרת המנצחת

גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה לא יכריע רק את זהות אלופת העולם החדשה, אלא גם יסמן רגע היסטורי עבור הכדורגל העולמי. פיפ"א הודיעה כי לראשונה בתולדות גביע העולם, הנבחרת שתזכה בתואר תקבל גם טבעות אליפות אישיות – מסורת המזוהה במשך שנים עם ענפי הספורט הגדולים בארצות הברית.

עד היום הסתפקו אלופות העולם בהנפת הגביע ובמדליות הזהב, אך החל מהטורניר הנוכחי יוענק גם פרס נוסף לשחקנים ולאנשי הצוות. בפיפ"א הסבירו כי המהלך נועד להביא לכדורגל את אחת המסורות המוכרות והיוקרתיות ביותר בספורט האמריקאי.

ליאו מסי, יקבל גם טבעת? (רויטרס)

מחווה למסורת האמריקאית

בהודעה הרשמית נכתב: "אלופי גביע העולם יקבלו טבעות אליפות בהתאמה אישית, שיביאו את אחת ממסורות הספורט האמריקאיות המוכרות ביותר לכדורגל העולמי".

עוד הוסיפו בארגון: "בנוסף לגביע האייקוני ולמדליות הזהב היוקרתיות, הקבוצה המנצחת תקבל, לראשונה בתחרות של פיפ"א, הכרה נוספת בדמות טבעות אליפות מותאמות אישית".

מהדורה מוגבלת

לפי פיפ"א, ייוצרו 2,026 טבעות בלבד, כמחווה לשנת קיום הטורניר. כל טבעת תהיה ממוספרת באופן אישי ותהפוך לפריט אספנים ייחודי. הנבחרת שתזכה בגמר תקבל 30 טבעות עבור שחקניה ואנשי הצוות, בעוד 1,996 הטבעות הנותרות יוצעו למכירה כמוצר מורשה רשמי של פיפ"א. כך, מעבר להנפת הגביע ולמדליות הזהב, אלופת העולם של 2026 תהיה הראשונה בהיסטוריה שתזכה גם בטבעות אליפות רשמיות.