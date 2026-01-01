תחנה חדשה: ג'ונתן מוטלי חתם בכוכב האדום בלגרד

שעות ספורות אחרי שהפועל ת"א הודיעה רשמית על פרידה ממנו, הסנטר מצא בית חדש וחתם על חוזה רב שנתי בסרביה: "מביא איתו המון אנרגיה ופתרונות בצבע"

ג'ונתן מוטלי מצא תחנה חדשה בקריירה, ובמהירות שיא. שעות בודדות לאחר שהפועל תל אביב הוציאה מוקדם יותר היום (שישי) הודעת פרידה רשמית מהסנטר שכיכב בשורותיה בשנתיים האחרונות, הכוכב האדום בלגרד הכריזה רשמית על החתמתו של השחקן, שהצטרף לקבוצה בחוזה רב שנתי.

מוטלי מגיע לסרביה לאחר התקופה המוצלחת באדום של הפועל תל אביב, כשלפני הגעתו לישראל, הסנטר עבר בין היתר בפנרבחצ'ה הטורקית ובלוקומוטיב קובאן הרוסית, ואף מחזיק בעבר ב-NBA במדי הלוס אנג'לס קליפרס והדאלאס מאבריקס.

בהודעת המועדון הרשמית של הכוכב האדום נכתב על הרכש החדש: "מוטלי הוא שחקן חזק במיוחד ובעל יכולת ניתור מצוינת. הוא מביא לקבוצה שלנו אנרגיה עצומה, נוכחות בריבאונד ופתרונות מצוינים בתוך הצבע".

ג'ונתן מוטלי (לילך וויס-רוזנברג)

קבוצה מסקרנת נבנת בבלגרד

הסנטר הוא שחקן החיזוק השלישי שמצטרף לכוכב האדום בלגרד בקיץ הנוכחי, זאת לאחר הגעתם של כריס ג'ונס שהצטרף גם הוא מהפועל, כמו גם דייויד קרמר מריאל מדריד. כל זאת קרה במקביל להארכת החוזים של ג’ארד באטלר ודיאן דוידובאץ' במועדון.