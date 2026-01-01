סאות'גייט מועמד להחליף את פוצ'טינו בארה"ב

באנגליה מדווחים כי מאמן נבחרת שלושת האריות לשעבר הוא המועמד המוביל לרשת את הארגנטינאי אם יעזוב לאחר המונדיאל, בעקבות אי הוודאות סביב עתידו

גארת' סאות'גייט עשוי לשוב בקרוב לקווים. לפי דיווח ב"סאן", מאמן נבחרת אנגליה לשעבר מוערך כמועמד להחליף את מאוריסיו פוצ'טינו בתפקיד מאמן נבחרת ארצות הברית, אם הארגנטינאי יסיים את דרכו לאחר גביע העולם. עתידו של פוצ'טינו עדיין אינו ברור, כשחוזהו בהתאחדות האמריקאית צפוי להסתיים עם תום הטורניר.

פוצ'טינו הוזכר בתקופה האחרונה כמועמד למילאן, אך המועדון האיטלקי בחר לבסוף למנות את רובן אמורים. למרות זאת, האפשרות שיעזוב את נבחרת ארצות הברית לאחר המונדיאל עדיין קיימת, ובאנגליה מעריכים כי סאות'גייט הוא אחד השמות הבולטים להחליפו.

חוזר לנבחרות?

מאז שהתפטר מתפקידו כמאמן נבחרת אנגליה לאחר יורו 2024, סאות'גייט שמר על פרופיל נמוך יחסית. כיום הוא משמש כמשקיף טכני של אופ"א ומרצה בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד, ועדיין לא חזר לאמן.

במהלך שמונה שנותיו בתפקיד הוביל את אנגליה לחצי גמר מונדיאל 2018 ולשני גמרי אליפות אירופה ברציפות, ביורו 2020 וביורו 2024. התקופה שלו בנבחרת נחשבה למוצלחת במיוחד, לאחר שהחזיר את "שלושת האריות" לצמרת הכדורגל האירופי והעולמי.

מאוריסיו פוצ'טינו, ייפרד מהנבחרת? (רויטרס)

גם הקשר הישן עשוי להשפיע

בדיווח צוין כי אחד הגורמים שעשויים היו לסייע למינוי הוא מערכת היחסים הקרובה בין סאות'גייט למאט קרוקר, ששימש כמנהל הספורטיבי של התאחדות הכדורגל האמריקאית. השניים עבדו בעבר יחד בהתאחדות האנגלית, שם היה קרוקר אחראי על מחלקת הפיתוח.

עם זאת, קרוקר עזב את תפקידו בארצות הברית לטובת משרה בערב הסעודית זמן קצר לפני פתיחת גביע העולם, מה שעשוי להשפיע על התהליך. בשלב זה לא התקבלה החלטה לגבי עתידו של פוצ'טינו, אך באנגליה מעריכים כי אם יעזוב, סאות'גייט יהיה בין המועמדים הבכירים לרשת אותו.