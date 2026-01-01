טרנט: האינטנסיביות של מוריניו מלהיבה אותי

המגן אנגלי, שפותח שנה שנייה במדריד, התייחס להכנות לעונה החדשה ולמאמן: "רמת הציפיות והדרישות גבוהה מאוד, בטוח שהוא יעזור לנו לזכות בתארים"

חזרתו של ז'וזה מוריניו לסנטיאגו ברנבאו הפכה לסיפור המרכזי של הקיץ בריאל מדריד, והמאמן הפורטוגלי כבר החל בהכנות לעונה במתחם בוולבדבאס עם סגל מצומצם. טרנט אלכסנדר ארנולד, שפותח עונה שנייה במועדון אליו הצטרף מליברפול, התייחס בראיון לערוץ הרשמי של המועדון הספרדי אל עבר העומס התובעני וסיפק הערכה נלהבת לעבודה תחת המאמן.

"עד כה, הכל טוב. חם ואינטנסיבי מאוד", אמר האנגלי. "אנחנו בקדם העונה וזה מה שציפינו לו, יש הרבה אימונים קשים וכפולים. בקיץ יש שבועיים חופש ואז שבועיים של חזרה לכושר, עכשיו חייבים להגיע מוכנים ואני מאוד ציפיתי לחזור".

אלכסנדר ארנולד, שפגש בעבר את קבוצותיו של מוריניו כיריב, דיבר על העבודה איתו בצורה חיובית: "תמיד הערצתי את המאמן, שיחקתי נגדו וזה תענוג לעבוד איתו ועם הצוות שלו. הוא אינטנסיבי, העקרונות ורמת הציפיות גבוהים מאוד".

טרנט אלכסנדר ארנולד לצד ז'וזה מוריניו (רויטרס)

“הוא יעזר לנו לזכות בתארים השנה"

"אני מצפה לראות איך ככל שנכיר, נלמד יותר והוא ילמד אותנו יותר", הוסיף המגן על המטרות הקולקטיביות של הקבוצה. "כולנו רוצים ולהוטים ללמוד ולהשתפר, ואני בטוח שהוא יעזר לנו לזכות בתארים השנה".

לסיום, התייחס למטרות שלו ורמז להיעדרות הארוכה שלו מהמגרשים: "המטרה היא להיכנס לכושר, להבין את העקרונות ואיך המאמן רוצה שנשחק. הייתי מחוץ לפעילות זמן רב, כך שזה טוב לחזור ולהניח יסודות לעונה מוצלחת".