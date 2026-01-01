בשל מצב הדשא: המשחק של הרצליה מול ריינה בוטל

שחקני הקבוצה מהצפון הגיעו למגרש האימונים בהרצליה, אבל חזרו על עקבותיהם בגלל משטח לא ראוי. דובר המועדון הודה: "המצב מזעזע, מתנצלים בפניהם"

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות בהכנות לקראת משחקי גביע הטוטו שייפתחו בסוף החודש, אלא שהבוקר התרחשה פארסה גדולה ובלתי צפויה לקראת פתיחת משחק האימון המתוכנן בין המארחת מכבי הרצליה לבין מכבי בני ריינה.

כששחקני בני ריינה והצוות המקצועי הגיעו למגרש האימונים בהרצליה, הם הופתעו לגלות שמשטח הדשא נמצא במצב ירוד ולא מאפשר קיום של משחק כדורגל תקין. בעקבות זאת, הקבוצה מהצפון סירבה לעלות לכר הדשא כדי לא לסכן את השחקנים, וההתמודדות בוטלה במקום.

יש לציין שגם מצב הדשא באצטדיון עצמו בהרצליה לא מזהיר במיוחד כפי שראינו במשחקי המכבייה שהתקיימו בו, ואין ספק שדרוש שיפור בכל הנוגע לתנאים עבור השחקנים שצריכים לשחק בו.

בני בקלו, דובר מכבי הרצליה, מסר ל-ONE: "אנו מתנצלים בפני בני ריינה. מצב כרי הדשא במגרש האימונים ובאיצטדיון מזעזע, בגלל משחקי המכביה שהתקיימו בהם וגרמו לצאתנו מהעיר לטובת אימונים במכון וינגייט.

בני בקלו (שחר גרוס)

"ראש העיר יריב פישר מודע למצב ושם את כובד משקלו כדי שכרי הדשא יהיו ראויים והאיצטדיון יהיה כשיר למשחק הפתיחה של הליגה הלאומית בעוד חודש".