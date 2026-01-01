בית"ר נורדיה י־ם מחפשת מאמן עם ניסיון בליגה א'

עד למציאת המאמן המתאים, אלירן ממן יוביל את אימוני הקבוצה הבוגרת, שתחל להתאמן ב-26/07. "הרבה התעניינות משחקנים צעירים, צריכים להיות מדוייקים״

עם מומי דהן ואלי דנון שחזרו לבית"ר נורדיה ירושלים, אחרי העונה הפחות מוצלחת בשנה שעברה, בית"ר נורדיה ירושלים תפתח את עונת 2026/27 כבר ב-26/07 עם אימון פתיחה ראשון. ל-ONE נודע כי קבוצת הווטסאפ החדשה של הקבוצה לקראת האימון הראשון מתמלאת בשחקנים צעירים ורעבים להצלחה ולהוכיח את עצמם מול אלירן ממן, שעשוי להוביל את הקבוצה עד מציאת מאמן.

המטרה? למצוא מאמן עם ניסיון בליגה א', שמכיר את השחקנים והמגרשים ויידע להתמודד היטב מול מה שצפוי. 'מוזיאון הסבלנות' צפוי להיות לספונסר ולהתנוסס על גבי חולצת הקבוצה הבוגרת. משה בן ארוש ישמש כמנהל מקצועי ועד מציאת המאמן הראוי למועדון, אלירן ממן יעמוד על הקווים, לקראת פתיחת עונת 2026/27 שתחל ב-28/08 עם משחקי גביע המדינה.

בשיחה עם אלירן ממן, איש מערכת בבית"ר נורדיה ירושלים, מי שהוביל את הקבוצה הבוגרת למשחק המבחן על העלייה ללאומית מול הפועל נוף הגליל בעונת 2024/25, ציין בפני ONE: "בית"ר נורדיה ירושלים תפתח את האימונים ב-26/07. אנחנו מחפשים מאמן עם ניסיון בליגה א'. נכון לכרגע, עד שימונה מאמן, אני אתחיל את האימונים עם הבוגרים".

״ימים יגידו מה יהיה״

"נכון לעכשיו, יש הרבה התעניינות מצד שחקנים צעירים ומוכשרים שרוצים לקבל את הבמה בליגה א', בבית"ר נורדיה ירושלים. ימים יגידו מה יהיה. הכל צריך להיות ממש מדויק שהפרויקט הזה יצליח. אנחנו ניתן מעטפת ראויה של אנשי מקצוע, מתקן, ציוד וכל התנאים הכי מקצועיים שיש ונבנה חדר הלבשה בריא עם המון תשוקה ושחקנים שמכוונים מטרה להצלחה ונקווה לטוב".