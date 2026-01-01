נוף הגליל ורמת השרון נרשמו לעונת 2026/27

היורדת הטרייה מהלאומית וזו שחולמת על עלייה נרשמו בפורטל ההתאחדות לעונה הקרובה שתחל ב-28 באוגוסט. גם הפועל טירת הכרמל ובית"ר נהריה עשו כן

ארבע קבוצות מ-36 שישחקו בליגה א' צפון ודרום בעונת 2026/27 נרשמו בפורטל ההתאחדות לכדורגל. מי שעשו זאת הן הפועל נוף הגליל, שירדה מהליגה הלאומית וטרם ברור מי יאמן אותה; הפועל ניר רמת השרון, שחולמת לעלות לליגה הלאומית; הפועל טירת הכרמל, שניצלה מירידה בזכות מצבע "שאגת הארי" ובית"ר נהריה, העולה הטרייה מליגה ב' צפון א'.

נכון לכתיבת שורות אלה, טרם ניתנה הכרעה בעניינן של הפועל חדרה ומ.ס טירה, שממתינות להכרעת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בדבר מי מהן תשחק בעונה הקרובה בליגה א' צפון ומי מהן תשחק בליגה א' דרום. בתחילתו של השבוע הקרוב צפויה להינתן החלטה ומשם ייצאו לדרך ההכנות בשתי הקבוצות.

הקבוצות שישחקו בליגה א' צפון: מכבי אתא ביאליק, מכבי נווה שאנן, הפועל ע. כרמיאל, הפועל בני מוסמוס, הפועל בית שאן, הפועל באקה אל גרבייה, צעירי אום אל פאחם, עירוני נשר, צעירי טמרה, הפועל ע. עראבה, הפועל מגדל העמק, מכבי נוג'ידאת, הפועל טירת הכרמל, הפועל אום אל פאחם, בית"ר נהריה, הפועל נוף הגליל והפועל איחוד בני ג'ת.

הקבוצות שישחקו בליגה א' דרום: מ.כ ירושלים, מ.ס דימונה, מכבי יבנה, מכבי קריית מלאכי, צעירי טירה, שמשון תל אביב, בית"ר יבנה, מ.כ כפר סבא, מ.כ ירמיהו חולון, הפועל מרמורק, הפועל הרצליה, הפועל אזור, הפועל ניר רמת השרון, מכבי עירוני אשדוד, בית"ר נורדיה ירושלים, הפועל מחנה יהודה ומ.כ שדרות.

בתום עונת 2026/27 תעלה קבוצה אחת מכל מחוז לליגה הלאומית, כאשר מקומות 5-2 יתמודדו בפלייאוף העליון. מקומות 18-17 ירדו לליגה ב' מכל מחוז. העונה תחל ב-28/08 עם משחקי גביע המדינה וב-04/09 תחל הליגה באופן רשמי, תחת חסות BLU. מלבד הליגה והגביע, קבוצות ליגה א', לבחירתן, יתמודדו בגביע האזורים, כשהפרס הצפוי הוא 60,000 אלף ש"ח.