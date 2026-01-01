לראשונה השנה: אין מדליה בגביע העולם בגלישת רוח

נבחרת השנים סיימה את התחרות בלונג ביץ׳ ללא נציגה על הפודיום. שטיינברג וקנטור נעצרו בשיוטי המדליות. צוברי: ״לא הצלחנו לגלוש ברמה הרגילה שלנו״

נבחרת הנשים בגלישת רוח סיימה את התחרות המסכמת של העונה באתר האולימפי של לוס אנג'לס 2028 בלי נציגה על הפודיום, וזאת בפעם הראשונה השנה. תמר שטיינברג ושרון קנטור נעצרו בשיוטי המדליות, לא העפילו לגמר וסיימו במקומות השישי והשמיני.

התחרות, שהסתיימה הלילה (בין חמישי לשישי) בלונג ביץ', האתר בו יתקיימו המשחקים האולימפיים, היא התחרות המסכמת של סדרת הגרנד סלאם בשייט לשנת 2026. כצפוי, נבחרת הנשים היא מהחזקות בעולם ושתי ישראליות הגיעו לשיוטי המדליות.

שטיינברג פתחה נהדר את התחרות והובילה אותה, אך ביום המוקדמות האחרון ירדה ביכולתה עד למקום הרביעי, שמוביל לחצי הגמר בשיוטי המדליות. קנטור עברה מסלול הפוך, משום שהיא פתחה את התחרות חלש, אך יום אחרון חזק הקפיץ אותה תשעה מקומות בבת אחת אל המקום השמיני ולשלב רבע הגמר.

בשיוטי המדליות שנערכו במהלך הלילה (שעון ישראל) שתיהן זינקו חלש ולא הצליחו לשפר עמדות. קנטור נעצרה ברבע הגמר ושטיינברג בחצי הגמר, בלי לאיים על שני המקומות הראשונים שהעפילו לגמר הגדול. את התחרות ניצחה אמה ווילסון הבריטית.

לראשונה השנה: אין ישראלית על הפודיום

עבור נבחרת הנשים הישראלית, העובדה כי אף אחת מהגולשות לא סיימה את התחרות על הפודיום, קוטעת רצף מדהים של הצלחות לאורך כל העונה: קנטור זכתה במדליית הכסף בגביע העולם בלנזרוטה, שטיינברג בזהב בפלמה ובכסף בהייר, ושטיינברג ושחר טיבי זכו בזהב ובארד באליפות אירופה האחרונה.

שחר צוברי, מאמן נבחרת הנשים, סיכם: "הביצועים של תמר ושרון בשיוטי המדליות היו המשך של התחרות, שבה הנבחרת לא הצליחה לגלוש ברמה הרגילה. סך הכל באנו לפה כדי להתחרות ולהכיר את האתר האולימפי וכדי להתחדד לקראת אליפות העולם שמתקרבת. אנחנו עם העיניים לשם, תחרות המטרה המשמעותית ביותר שלנו השנה".

אצל הגברים, בגלישת רוח סיימו הישראלים מחוץ לעשרת המובילים כך שלא העפילו לשיוטי המדליות. יואב כהן סיים במקום ה-21, תומר ורדימון 27 ותום ראובני 28. בגלישת קייט פויל לנשים, מיה אשכנזי (14) וגל צוקרמן (15) גם לא איימו על המדליות.