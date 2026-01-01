במכבי ת"א יבקשו הבהרות לגבי הצהוב לאבו פרחי

הצהובים עדיין לא נרגעו מה-1:3 באלוף האלופים ורוצים הסברים למה החלוץ שחגג מול הקהל שלו ספג כרטיס, בזמן שקאנגווה שעשה זאת מול אוהדי היריבה לא

במכבי תל אביב עדיין לא נרגעו מאירועי ה-1:3 על הפועל באר שבע באלוף האלופים אמש (חמישי). אומנם מחזיקת הגביע זכתה בתואר הראשון של העונה בזכות הניצחון בטרנר, אך המשחק לווה באירועים לא נעימים מחוץ לכר הדשא, כפי שפורסם ב-ONE, וגם על הדשא עצמו נרשמו אירועים שנויים במחלוקת הנוגעים להחלטותיהם של שופט המשחק, אביב קליין, ושופט המסך, דניאל בר נתן.

הצהובים התלוננו על כך שלטענתם לרוי רביבו לא הגיע הכרטיס הצהוב השני, במהלך שהוביל להרחקתו. במועדון טוענים שעוד קודם לכן הוא נדחף על ידי עמית אוחנה, ולמעשה הייתה צריכה להישרק עבירה לטובת רביבו. אולם, אם במקרה הזה יכולים באיגוד לטעון כי השופטים לא סברו שמה שעשה אוחנה מהווה עבירה, במכבי ת"א ינסו להבין מול האיגוד על מה ולמה בדיוק קיבל סייד אבו פרחי כרטיס צהוב לאחר השער השני שכבש.

כידוע, אבו פרחי חוגג בצורה קבועה שבה הוא משתמש בדגל הקרן כמקל סנוקר. כך חגג את מרבית שעריו בעונה הקודמת, וכך עשה גם אמש. אולם, בשער השני, וכשהוא מבצע את החגיגה מול היציע של אוהדי מכבי ת"א, בחר אביב קליין לשלוף לו כרטיס צהוב.

אביב קליין (רדאד ג'בארה)

מנגד, כאשר קינגס קאנגווה כבש את שער השוויון הזמני של באר שבע, הוא נעמד מול אותו היציע של אוהדי מכבי ת"א במשך שניות ארוכות והתסיס את האווירה באזור. אולם, בניגוד למה שהרגילו שופטי ליגת העל את השחקנים, שעל חגיגות מול הקהל היריב מקבלים כרטיס צהוב, קאנגווה לא ספג עונש דומה.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

אם כך, מדוע אבו פרחי כן קיבל כרטיס צהוב כשהוא חוגג מול אוהדיו שלו אם באותו משחק בדיוק קליין החליט שחגיגה מול קהל יריב אינה מצדיקה צהוב? את זה יבקשו במכבי ת"א להבין מאיגוד השופטים, כשהם טוענים ליחס לא שוויוני בנושא חגיגות השערים כלפי שחקניהם, ואמש כאמור, האירוע כלל לא נעשה מול הקהל הביתי.