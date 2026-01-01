רשמית: דורי סהר חתם לשתי עונות בגליל עליון

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: הסווינגמן בן ה-25 מצטרף לסגל של עידן אבשלום אחרי התקופה באליצור נתניה: "מביא איתו קשיחות הגנתית, קליעה וניסיון"

חיזוק למצבת הישראלים של עידן אבשלום: כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, דורי סהר חתם לשתי עונות בהפועל גליל עליון, שהודיעה על כך היום (שישי) באופן רשמי, לאחר שכבר אתמול הושג סיכום בין הצדדים.

סהר, גארד/סמול פורוורד בן 25 (1.95 מ'), שיחק בעונה שעברה באליצור נתניה והעמיד בה ממוצעים של 4.7 נקודות ו-2.8 ריבאונדים למשחק. לפני כן שיחק במכבי רמת גן, מכבי רעננה, הוד השרון ומכבי ת"א, בה גדל בנוער ועלה לבוגרים בשנים 2019-2021.

בהודעת המועדון נאמר: "סהר מביא איתו ניסיון מליגת העל, לצד אתלטיות, ורסטיליות, יכולת קליעה, קשיחות הגנתית ואינטנסיביות בשני צדי המגרש. בגיל 25, הוא מגיע לגליל רעב להצליח ולהוות חלק משמעותי מהדרך של המועדון. דורי, ברוך הבא למשפחה האדומה! מאחלים לך עונה מלאה בהצלחות, רגעים גדולים והמון ניצחונות במדים האדומים".