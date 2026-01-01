נעצר חשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה

כמה ימים לאחר האירוע בקריית אונו, בן 18 מבת ים נעצר על ידי ימ"ר תל אביב. היום הוא יובא לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו, בעוד החקירה נמשכת

התפתחות בחקירה: היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב עצרה אמש (חמישי) צעיר בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפנות בוקר ב-13 ביולי. החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב, בעוד החקירה נמשכת.

המעצר מגיע לאחר שבימים האחרונים עמדה רשת ג'פניקה במוקד שורת אירועי אלימות חריגים ברחבי הארץ. כמה מסניפי הרשת הותקפו בירי, בהשלכת רימונים ובהצתות, כשבמרבית המקרים נגרם נזק לרכוש, אך ללא נפגעים. לפי הפרסומים, במשטרה בודקים קשר בין האירועים להסלמה בסכסוך בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי.

במסגרת החקירה נעצרו בימים האחרונים גם חשודים נוספים, בהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, כאשר במשטרה מייחסים חשיבות רבה לפענוח גל האירועים. במקביל, נגבתה עדות גם מבעלי רשת ג'פניקה, ברק אברמוב, כחלק מהחקירה המתנהלת סביב שרשרת התקיפות נגד סניפי הרשת.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

המתקפה שהתחילה את הפרשה

הסיפור החל בתחילת השבוע, כאשר הושלך מטען צינור לעבר החזית של הסניף ברחוב ז’בונטיסנקי ברמת גן, אך לא נפגע איש והייתה פגיעה ברכוש בלבד. מלבד זאת היה ניסיון לפגוע גם בסניף המסעדה בבניין הוורד בגבעתיים, כאשר גורמים אלמוניים ניסו להצית את המקום, ולאחר שלא הצליחו הם נמלטו לפני שהאש התפשטה, ולמקום נגרם נזק קל.