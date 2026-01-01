רשמית: הפועל ת"א הודיעה על פרידה מג'ונתן מוטלי

אחרי שהוביל את הקבוצה לזכייה ביורוקאפ אבל מיעט לקבל קרדיט בעונה האחרונה, הסנטר יעזוב את המועדון האדום כשהוא צפוי להצטרף לכוכב האדום בלגרד

הפועל תל אביב הודיעה היום (שישי) רשמית על פרידה מג'ונתן מוטלי, זאת לאחר שנתיים במדים האדומים. הסנטר היה מהשחקנים הראשונים שהצטרפו לפרויקט השאפתני שנבנה בהפועל, ומעמודי התווך שהובילו את המועדון לזכייה ביורוקאפ.

הסנטר האריך את חוזהו במועדון בחודש מרץ האחרון, אך למרות זאת בעונה האחרונה הוא לא קיבל יותר מדי קרדיט מדימיטריס איטודיס וראה כיצד מעמדו בקבוצה נפגע עם הגעתם של דן אוטורו וטאי אודיאסי. כעת, היעד המסתמן של מוטלי הוא בלגרד, כשהוא צפוי להצטרף לכוכב האדום.

עונת הקסם: MVP של גמר היורוקאפ

בעונת 2024/25 מוטלי היה לאחד הגורמים המרכזיים במסע ההיסטורי של האדומים, שהסתיים בזכייה ראשונה אי פעם בתואר אירופי ובכרטיס הנכסף ליורוליג. מוטלי נבחר באותה עונה לחמישיית העונה של היורוקאפ והוכתר ל-MVP של סדרת הגמר.

ג'ונתן מוטלי עם תואר ה-MVP של גמר היורוקאפ (חגי מיכאלי)

באותה עונה אירופית גדולה העמיד הגבוה ממוצעים מרשימים ביותר של 16.7 נקודות, 4.8 ריבאונדים, 2.5 אסיסטים ומדד יעילות של 19.4 למשחק (60% ל-2 נקודות). בסדרת הגמר מול גראן קנאריה הוא שדרג עוד יותר את יכולתו ובשני המשחקים רשם ממוצעים של 22.0 נקודות, 3.5 ריבאונדים, 2.5 אסיסטים ומדד יעילות של 23.5 (53.8% ל-2 נקודות).

בזירה המקומית, מוטלי לקח חלק ב-42 משחקים בסך הכל במסגרת העונה הסדירה של ליגת העל במהלך השנתיים שלו במועדון, בהם העמיד ממוצעים של 14.6 נקודות, 5.0 ריבאונדים ו-2.0 אסיסטים (60.6% ל-2 נקודות).

בהפועל תל אביב נפרדו: "יש שחקנים שמגיעים למועדון, ויש שחקנים שהופכים לחלק מהסיפור שלו, ג'ונתן מוטלי תמיד יהיה חלק מההיסטוריה של הפועל תל אביב. שחקן שהיה שם ברגעים המכוננים, תרם על הפרקט ומחוצה לו, והותיר חותם משמעותי במסע שהפך לחלום שהתגשם. משפחת הפועל IBI תל אביב מודה לג'ונתן על המחויבות, המקצוענות, הרוח והלב שהביא איתו בכל יום ובכל משחק. תודה על הכול, ג'ונתן. תמיד תהיה חלק מהמשפחה האדומה. מאחלים לך הצלחה רבה בפרק הבא בקריירה".