הקהל בטירוף: אימון הפתיחה של מכבי חיפה פוצץ

הירוקים פתחו את שעריהם במתחם בבת גלים לקהל ולארגוני האוהדים, שהגיעו לתמוך בצוות ובשחקנים, הדליקו אבוקות ועודדו את הסגל. ירין לוי הונף באוויר

מכבי חיפה ערכה היום (שישי) את אימון הפתיחה שלה במתחם האימונים בכפר גלים כשההתרגשות הייתה בשיאה בזמן שהשחקנים עלו לכר הדשא לצד הקהל הירוק וארגוני האוהדים, שהגיעו לתמוך, עודדו, שרו לשחקנים ולצוות המקצועי, הדליקו אבוקות והפסיקו את האימון.

הירוקים הציגו במקביל לאוהדים את שחקני הרכש החדשים: ברוניניו ויאיר מרדכי, לצד ירין לוי ששב מהשאלה בת שנתיים מבית”ר ירושלים והונף על ידי האוהדים. גם יתר המושאלים ששבו למועדון והשחקנים הצעירים שעלו במהלך העונה החולפת לבוגרים נטלו חלק.

אוהדי מכבי חיפה עם אבוקות באימון הקבוצה (עמרי שטיין)

אוהדי מכבי חיפה במתחם האימונים (פרטי)

האווירה באימון קיבלה תפנית חיובית, שכן לפני מספר חודשים, במהלך העונה שעברה, חלק מאוהדי הקבוצה פיצצו את אחד האימונים בטענה ליכולת הלא טובה שאפיינה את הקבוצה במהלך העונה, שהסתיימה במקום החמישי וללא אף תואר, כשהפעם הקהל תומך בירוקים ומביע בו אמון רב, מתוך רצון לצאת לדרך חדשה יחדיו.