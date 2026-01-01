איך הצליחה בית"ר לנצח את ר"ג בתשלום על וורקו

הירושלמים הצליחו להפחית משמעותית את דרישת האורדונים, שעמדה על כ-1.2 מיליון ש”ח. המוסד למעמד השחקן אימץ חלק גדול מטענותיהם לאחר שהגיעו מוכנים

הישג משפטי וכלכלי לבית”ר ירושלים, למנכ״ל המועדון כפיר אדרי ולבעלים ברק אברמוב. המוסד למעמד השחקן של ההתאחדות לכדורגל קבע כי בית”ר תשלם להפועל רמת גן פיצוי של 240 אלף ש”ח בלבד בגין אימונו וקידומו של דניאל וורקו, זאת לאחר שהקבוצה מהלאומית דרשה לא פחות מ-1.2 מיליון שקל.

בבית”ר הגיעו מוכנים לדיון עם קו משפטי ומקצועי ברור, כאשר טענו כי הסכום שדרשה הפועל רמת גן אינו תואם את מעמדו המקצועי של השחקן ואת הפסיקות שניתנו במקרים דומים.

בנוסף הדגישו כי וורקו אמנם שחקן בעל פוטנציאל, אך כל הופעותיו בבוגרים היו בליגה הלאומית והוא טרם הוכיח את עצמו בליגת העל. עוד נטען כי רמת גן כלל לא הציעה לשחקן חוזה חדש ולא הציגה השקעה חריגה המצדיקה פיצוי כה גבוה. בבית״ר ציינו את הצוות המשפטי ואת מנכ״ל המועדון כפיר אדרי על היערכות מקדימה שהובילה לניצחון בוועדה.

כפיר אדרי (חגי מיכאלי)

בית”ר תשלם רק חמישית מהסכום שרמת גן דרשה

בסופו של דבר, הפוסק ד”ר עו”ד דן חי אימץ חלק משמעותי מטענות בית”ר. בהחלטתו ציין כי וורקו אכן צבר ניסיון משמעותי והיה שותף לעליית הפועל רמת גן לליגת העל, אך מנגד הדגיש שכל ניסיונו נצבר בליגה הלאומית, הוא טרם ביסס את מעמדו בליגה הבכירה, הופעותיו בנבחרות הצעירות היו מצומצמות ולא הוכחה השקעה חריגה מצד המועדון המעביר.

עוד קבע הפוסק כי דרישת הפועל רמת גן לפיצוי של 1.2 מיליון ש”ח אינה מוצדקת בנסיבות העניין, ולאחר השוואה למקרים קודמים קבע כי הפיצוי הראוי יעמוד על 240 אלף ש”ח בלבד, חמישית בלבד מהסכום שנתבע. בבית”ר רואים בהחלטה הוכחה לכך שההיערכות המקצועית והמשפטית לקראת הדיון הייתה נכונה, כשהמועדון הצליח לצמצם באופן משמעותי את החשיפה הכספית בעסקת צירופו של אחד משחקני הרכש המסקרנים של הקיץ.