גארי נוויל: הבלמים חייבים כל רגע לחבק את מסי

שחקן העבר לא נשאר חייב לעקיצת בלם נבחרת ארגנטינה אחרי העלייה לגמר: "ההגנה עושה טעויות מגוחכות, אם הקפטן לא היה שם היינו מדברים עליהם הרבה"

הסערה התקשורתית סביב נבחרת ארגנטינה מסרבת להירגע. במקום לסיים את הדיון, התגובה החריפה של כריסטיאן רומרו אחרי העלייה לגמר המונדיאל רק ליבתה את האש מחדש. שעות ספורות אחרי שבלם האלביסלסטה עקץ את גארי נוויל ואמר: "אני מקווה שלא אהיה כל כך טיפש כשאפרוש". בתגובה לביקורת על ההגנה, שחקן העבר האנגלי השיב מלחמה, וסירב לסגת אפילו מילימטר מדעתו.

מגן מנצ'סטר יונייטד בעבר ממש לא חיפש להתנצל או לעדן את דבריו, אלא בחר להתבצר בעמדתו וגיבה מחדש את הניתוח שהציג לפני חצי הגמר מול אנגליה: "אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר כשאני מנתח שחקן", הבהיר נוויל, וטען שוב כי צמד הבלמים הארגנטינאי אמנם מציג כישרון יוצא דופן, אך לוקה בחוסר יציבות ומרבה לטעות.

הפרשן הבריטי הזכיר שארגנטינה ספגה כבר שישה שערים בשלבי ההכרעה, וסיפק הצהרה שהטריפה את הרשתות החברתיות: "אם לא היה להם את ליאו מסי מקדימה, שני אלה היו צריכים לחבק אותו בכל דקה ודקה ביום. למען האמת, הוא זה שחייב לחלץ אותם מהבוץ אחרי שהם ספגו שני שערים מול מצרים, שניים מול כף ורדה, אחד מול שווייץ ואחד מול אנגליה". לטענתו, היכולת ההתקפית של הקפטן פשוט מסתירה את הכשלים החוזרים של חוליית ההגנה.

כריסטיאן רומרו מושך בג'וד בלינגהאם (רויטרס)

הביקורת על טענות הבלם

עם זאת, האנגלי רצה להבהיר שהוא מעולם לא זלזל בכישרון שלהם: "אמרתי גם שהם מדהימים, הם כוח טבע. הם ינצחו בכל מאבק פיזי על כר הדשא ויש להם אישיות מרהיבה". אולם, הוא מיד עבר שוב למתקפה: "הם עושים טעויות. המון טעויות. הם נעים מביצועים נשגבים לטעויות מגוחכות".

אפילו המונדיאל המצוין של רומרו לא שינה את דעתו, ונוויל הזכיר את עונתו האחרונה בפרמייר ליג כדי לחזק את טענתו: "הוא שיחק בקבוצה שהייתה קרובה לירידת ליגה וספגה 65 שערים. אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר כשאני מנתח שחקן. אני חושב שרומרו עדיין שחקן צעיר יחסית, הוא עוד לא בלם מנוסה", סיכם נוויל בצורה נחרצת. "בלי מסי, היינו מדברים עליהם הרבה יותר. מה שראינו ברביעי היה גאונות מוחלטת של מסי".